Trump impone aranceles del 35% a Canadá y planea unos del 15% al 20% a otros países

WASHINGTON/OTTAWA, 10 jul (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó el jueves su ataque arancelario contra Canadá, diciendo que Estados Unidos impondría un arancel del 35% a las importaciones el próximo mes y planeaba aranceles generales del 15% o 20% a la mayoría de los demás socios comerciales.

En una carta publicada en su red social, Trump dijo al primer ministro canadiense, Mark Carney, que el nuevo arancel entraría en vigor el 1 de agosto y que subiría si Canadá tomaba represalias.

En una publicación en la red social X a última hora del jueves, Carney dijo que su Gobierno seguirá defendiendo a los trabajadores y las empresas canadienses en sus negociaciones con Estados Unidos mientras trabajan para cumplir ese plazo.

El arancel del 35% supone un aumento respecto a la actual tasa del 25% que Trump había asignado a Canadá y es un revés para Carney, que buscaba acordar un pacto comercial con Washington.

Se esperaba que se mantuviera una exclusión para los bienes cubiertos por el Acuerdo Comercial Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), y tampoco estaba previsto que cambiaran los aranceles del 10% sobre la energía y los fertilizantes, aunque Trump no había tomado una decisión final sobre esos asuntos, dijo un representante del Gobierno.

Trump se quejó en su carta de lo que denominó el flujo de fentanilo procedente de Canadá, así como de las barreras comerciales arancelarias y no arancelarias del país que perjudican a los productores lácteos estadounidenses y a otros. Dijo que el déficit comercial era una amenaza para la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos.

"Si Canadá trabaja conmigo para detener el flujo de fentanilo, tal vez consideremos un ajuste a esta carta", escribió Trump.

Las autoridades canadienses aseguran que una cantidad minúscula de fentanilo procede de Canadá, pero que han tomado medidas para reforzar la frontera.

"Canadá ha hecho progresos vitales para detener el flagelo del fentanilo en América del Norte. Estamos comprometidos a seguir trabajando con Estados Unidos para salvar vidas y proteger a las comunidades de nuestros dos países", añadió Carney en su mensaje en X a última hora del martes. El primer ministro dijo el mes pasado que él y Trump habían acordado cerrar un nuevo acuerdo económico y de seguridad en un plazo de 30 días. ARANCELES DE LA UE PREOCUPAN Trump ha ampliado su guerra comercial en los últimos días, estableciendo nuevos aranceles a varios países, incluidos sus aliados Japón y Corea del Sur, junto con un arancel del 50% sobre el cobre. Su última salva sacudió de nuevo a los inversores, con los futuros de las bolsas estadounidenses y europeas cayendo en Asia el viernes, mientras los mercados esperaban con nerviosismo noticias sobre qué arancel asignaría Trump a la Unión Europea el viernes. "La posible escalada entre la UE y EEUU es un gran problema para los mercados financieros", dijo Joseph Capurso, jefe de economía internacional del Commonwealth Bank of Australia. "Si se produce algo similar (a la guerra comercial entre EEUU y China en abril), será muy desestabilizador". En una entrevista con NBC News publicada el jueves, Trump dijo que otros socios comerciales que aún no habían recibido esas cartas probablemente se enfrentarían a aranceles generales. "No todo el mundo tiene que recibir una carta. Eso ya lo saben. Simplemente estamos estableciendo nuestros aranceles", dijo Trump en la entrevista. "Solo vamos a decir que todos los demás países van a pagar, ya sea un 20% o un 15%. Lo resolveremos ahora", dijo Trump citado por la cadena. El general militar que gobierna Myanmar ha pedido a Trump que reduzca la tasa arancelaria del 40% sobre las exportaciones de su país a EEUU al 10-20% y está dispuesto a enviar un equipo de negociación a Washington si es necesario, informaron el viernes los medios estatales. El presidente de Filipinas se reunirá con Trump en Washington este mes por primera vez y discutirán su arancel del 20%, dijo el ministro de Asuntos Exteriores del país. Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos, después de México, y el mayor comprador de exportaciones estadounidenses. El año pasado compró US$349.400 millones en bienes estadounidenses y exportó US$412.700 millones a Estados Unidos, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Carney, que llevó a su Partido Liberal a una nueva victoria electoral a principios de este año con la promesa de hacer frente a los retos comerciales con Estados Unidos, tenía como objetivo negociar un acuerdo comercial con su principal socio comercial antes del 21 de julio. Trump, en su carta, no se refirió específicamente a cómo iban las negociaciones comerciales, pero dijo que los "aranceles pueden modificarse, al alza o a la baja, dependiendo de nuestra relación con su país". El mes pasado, el Gobierno de Carney desechó un impuesto sobre los servicios digitales ya previsto y dirigido a las empresas tecnológicas estadounidenses, después de que Trump suspendiera abruptamente las conversaciones comerciales diciendo que el impuesto era un "ataque descarado". (Información de Jeff Mason e Ismail Shakil; información adicional de Jasper Ward y Surbhi Misra; edición de Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)