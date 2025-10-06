Trump impone nuevo arancel del 25% para camiones medianos y pesados desde el 1 de noviembre

(Agrega detalles y firma autor)

Por David Shepardson

WASHINGTON, 6 oct (Reuters) - El presidente Donald Trump anunció el lunes que todos los camiones medianos y pesados importados a Estados Unidos enfrentarán un arancel del 25% a partir del 1 de noviembre, lo que representa una escalada significativa en sus esfuerzos por proteger a las empresas del país de la competencia extranjera.

Trump había dicho el mes pasado que las importaciones de camiones pesados se enfrentarían a nuevos aranceles a partir del 1 de octubre por motivos de seguridad nacional.

Argumentó que los gravámenes buscaban proteger a los fabricantes de la "competencia externa desleal" y que la medida beneficiaría a empresas como Peterbilt y Kenworth, propiedad de Paccar, y Freightliner, propiedad de Daimler Truck.

En virtud de los acuerdos comerciales alcanzados con Japón y la Unión Europea, Estados Unidos acordó aplicar aranceles del 15% a los vehículos de carga ligeros, pero no está claro si se aplicará esa misma tasa a los vehículos más grandes.

La administración Trump también ha permitido a los productores deducir el valor de los componentes estadounidenses de los aranceles pagados por los vehículos de carga ligeros ensamblados en Canadá y México.

Los más grandes incluyen todo tipo de vehículos, desde camiones de reparto, camiones de basura, camiones de servicios públicos, autobuses de transporte público, autobuses escolares y tractocamiones, así como semirremolques y vehículos profesionales pesados.

La Cámara de Comercio instó previamente al Departamento de Comercio a no imponer nuevos aranceles a los camiones, señalando que los cinco principales orígenes de las importaciones son México, Canadá, Japón, Alemania y Finlandia, "todos aliados o socios cercanos de Estados Unidos que no representan una amenaza para la seguridad nacional".

México es el mayor exportador de camiones medianos y pesados a Estados Unidos. Un estudio publicado en enero indicó que las importaciones de estos vehículos más grandes desde México se han triplicado desde 2019, alcanzando alrededor de 340.000 en la actualidad, según estadísticas gubernamentales.

Según el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), los camiones medianos y pesados están exentos de aranceles si al menos el 64% de su valor proviene de América del Norte, ya sea por piezas como motores y ejes, materias primas como acero o mano de obra de ensamblaje.

Los aranceles también podrían afectar a Stellantis, empresa matriz de Chrysler, que produce camionetas Ram de servicio pesado y furgonetas comerciales en México.

Stellantis había estado presionando a la Casa Blanca para que no impusiera aranceles elevados a sus camiones fabricados en México.

El Grupo Volvo, de Suecia, está construyendo una fábrica de camiones pesados de US$700 millones en Monterrey, México, que iniciará operaciones en 2026.

México alberga a 14 fabricantes y ensambladores de autobuses, camiones y tractocamiones, y a dos fabricantes de motores, según la Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITA).

México se opuso a los nuevos aranceles, informando al Departamento de Comercio en mayo que todos los camiones mexicanos exportados a Estados Unidos contienen, en promedio, un 50% de contenido estadounidense, incluyendo los motores diésel.

El año pasado, Estados Unidos importó casi US$128.000 millones en autopartes de vehículos pesados desde México, lo que representa aproximadamente el 28% del total de las importaciones estadounidenses, según México. (Reporte de David Shepardson, Christian Martinez y Susan Heavey; Editado en español por Javier Leira y Manuel Farías)