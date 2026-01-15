Trump impone un arancel del 25% a las importaciones de algunos chips de IA

14 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso el miércoles un arancel del 25% a determinados chips de IA, como el procesador de inteligencia artificial Nvidia H200 y un semiconductor similar de AMD denominado MI325X, en virtud de una nueva orden de seguridad nacional publicada por la Casa Blanca.

La proclamación se produce tras una investigación de nueve meses en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962 y apunta a una serie de semiconductores de gama alta que cumplen determinados parámetros de rendimiento y a los dispositivos que los contienen para someterlos a aranceles de importación.

La medida se enmarca en los incentivos para que los fabricantes de chips produzcan más semiconductores en Estados Unidos y reduzcan su dependencia de fabricantes de chips de lugares como Taiwán. "En la actualidad, Estados Unidos solo fabrica aproximadamente el 10% de los chips que necesita, lo que hace que dependa en gran medida de cadenas de suministro extranjeras", dice la proclama, y añade que esa dependencia es un "riesgo económico y de seguridad nacional significativo".

La Casa Blanca indicó en una hoja informativa que los aranceles tendrán un enfoque limitado y no se aplicarán a los chips y dispositivos derivados importados para centros de datos estadounidenses, un gran consumidor de chips de IA, nuevas empresas, aplicaciones de consumo ajenas a los centros de datos, aplicaciones industriales civiles ajenas a los centros de datos y aplicaciones del sector público estadounidense.

El Secretario de Comercio, Howard Lutnick, tiene amplia discreción para aplicar otras exenciones, según la proclamación.

Las acciones de Nvidia, AMD y Qualcomm cotizaban ligeramente a la baja en las operaciones posteriores al cierre.

En diciembre, Trump dijo que impondría aranceles a las importaciones chinas de semiconductores por la búsqueda "irrazonable" de Pekín del dominio de la industria de chips, pero retrasó la medida hasta junio de 2027.

Esa medida se adoptó después de que el Gobierno del expresidente Joe Biden iniciara una investigación de un año sobre prácticas comerciales desleales en el marco de la "Sección 301" en relación con las exportaciones chinas de chips "heredados" o de tecnología más antigua a Estados Unidos.

Se habían planteado preguntas sobre el universo de productos que contienen chips que se verían afectados por los aranceles, los tipos arancelarios y si algún país, producto o empresa quedaría exento. El anuncio del miércoles, junto con las noticias de diciembre, sugiere un enfoque poco estricto por parte del Gobierno sobre las importaciones de chips, por ahora.

Trump anunció el año pasado que permitiría a Nvidia vender chips H200 a China a cambio de una parte de las ventas de esos chips. Expertos legales cuestionaron si tal acuerdo violaría la prohibición de la Constitución estadounidense de gravar las exportaciones.

El Gobierno de Trump exigió esta semana que los chips con destino a China den un rodeo desde Taiwán, donde se fabrican, a través de Estados Unidos para ser probados por un laboratorio de terceros. Cuando los chips entren en Estados Unidos, estarán sujetos al arancel del 25% anunciado el miércoles.

Nvidia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

"Cumplimos con todas las leyes y políticas de control de exportaciones de Estados Unidos", dijo AMD en un comunicado.

(Información de Ismail Shakil, Bhargav Acharya y Chris Sanders; información adicional de David Lawder y Stephen Nellis; edición de Caitlin Webber, Chris Reese y Diane Craft; edición en español de María Bayarri Cárdenas)