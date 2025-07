Trump impone un arancel del 50% a Brasil tras polémica con Lula

Por Ricardo Brito y Kanishka Singh

WASHINGTON, 9 jul (Reuters) -

Presidente Donald Trump dijo el miércoles que Estados Unidos impondría un arancel del 50% a todas las importaciones procedentes de Brasil, después de un altercado público esta semana con su par brasileño, que le llamó "emperador".

En una carta, Trump vinculó los aranceles al trato de Brasil al expresidente Jair Bolsonaro, que está siendo juzgado por cargos de conspirar para dar un golpe de Estado.

Los gravámenes se impusieron debido "en parte a los insidiosos ataques de Brasil a las elecciones libres y a los derechos fundamentales de libertad de expresión de los estadounidenses", dijo la carta.

El real brasileño profundizó pérdidas anteriores y caía más de un 2% frente al dólar tras el anuncio.

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Brasil, después de China, y los aranceles suponen un importante aumento respecto del 10% que se había anunciado en abril.

La carta de Trump dice que el arancel del 50% comenzará el 1 de agosto y será independiente de todos los aranceles sectoriales.

Trump ordenó además al representante de Comercio de Estados Unidos, James Greer, que inicie una investigación sobre lo que calificó de prácticas comerciales desleales por parte de Brasil, en particular sobre el comercio digital de las empresas estadounidenses.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se había mostrado desafiante el lunes al clausurar la cumbre cuando respondió a los periodistas que le preguntaron por las amenazas arancelarias de Trump.

"El mundo ha cambiado. No queremos un emperador", dijo.

"Somos naciones soberanas", añadió Lula.

Si él cree que puede imponer aranceles, otros países también tienen derecho a imponer aranceles". "CACERÍA DE BRUJAS" CONTRA BOLSONARO La tensión entre Estados Unidos y Brasil se agravó el miércoles después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó al encargado de negocios de la embajada estadounidense por una declaración en defensa del expresidente Jair Bolsonaro, dijo una fuente a Reuters. Casi al mismo tiempo, Trump, en declaraciones a periodistas en un acto con líderes de África Occidental en la Casa Blanca, dijo que Brasil "no ha sido bueno con nosotros, nada bueno", y añadió que los aranceles se basarían en "hechos muy, muy sustanciales" y en la historia pasada. La embajada de Estados Unidos en Brasilia confirmó el miércoles que Gabriel Escobar, su encargado de negocios, tuvo una reunión con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, pero no quiso dar detalles sobre la conversación. El ministerio brasileño no respondió a una solicitud de comentarios. Trump había dicho el lunes en un mensaje en las redes sociales que el expresidente Bolsonaro, que está siendo juzgado acusado de planear un golpe de Estado para impedir que Lula asuma el cargo en enero de 2023, era víctima de una "caza de brujas". "La persecución política de Jair Bolsonaro, su familia y sus partidarios es vergonzosa e irrespetuosa de las tradiciones democráticas de Brasil", dijo la oficina de prensa de la embajada estadounidense en un comunicado en portugués. (Editado en español por Javier López de Lérida)