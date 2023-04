Trump imputado: qué hay que saber del caso y qué sigue

La lectura de cargos que se le hará al expresidente Donald Trump en la corte el martes dará inicio a una intensa batalla jurídica en un momento en que el aspirante a la candidatura presidencial republicana de 2024 lucha por regresar a la Casa Blanca.

Se prevé que Trump se entregue y sea imputado en un tribunal de Nueva York, un momento asombroso en la historia de Estados Unidos en el que él será el primer expresidente en ponerse de pie ante un juez para responder frente a acusaciones penales.

Se prevé que el martes se den a conocer más detalles sobre el caso del fiscal de distrito de Manhattan contra Trump. La imputación se ha mantenido precintada desde que el jurado investigador —que indaga los pagos realizados para silenciar a mujeres durante su campaña de 2016— votó para presentar cargos contra Trump. Pero la acusación formal pronto se hará pública.

A continuación presentamos lo que hay que saber sobre la investigación de los pagos a cambio de silencio, los cargos contra Trump y las posibles consecuencias para su candidatura presidencial.

______

¿de qué se trata este caso?

El jurado investigador dedicó semanas a indagar pagos que se hicieron durante la campaña presidencial de Trump en 2016 a dos mujeres que aseguran haber tenido encuentros sexuales extramaritales con él. Trump ha rechazado las acusaciones.

Michael Cohen, exabogado de Trump que declaró como testigo clave de la fiscalía, pagó a la actriz porno Stormy Daniels 130.000 dólares a través de una empresa fantasma que él mismo constituyó, y luego se los reembolsó Trump, cuya compañía registró los reembolsos como gastos jurídicos.

Previamente en 2016, Cohen también orquestó que la exmodelo de Playboy Karen McDougal recibiera un pago de 150.000 dólares de la editorial del tabloide National Enquirer, que suprimió su historia en una dudosa práctica periodística denominada “atrapar y matar”, en la cual se pretende evitar que un individuo dé a conocer información perjudicial para un tercero.

______

¿qué es una imputación?

Una imputación es el cargo formal que se presenta contra un individuo después de que un jurado investigador —conformado por miembros de la comunidad— vota y suficientes miembros coinciden en que hay evidencia suficiente para acusar a alguien de un crimen.

La imputación contra Trump sigue precintada, el estándar en Nueva York antes de una lectura de cargos. Pero una vez que el documento se haga público, expondrá el delito o los delitos de los que se acusa a Trump. A veces las imputaciones incluyen una narrativa extensa con muchos detalles sobre las acusaciones, mientras que otras son más elementales y sólo esbozan los cargos que enfrenta el acusado.

______

¿cuáles son los cargos?

Trump enfrenta diversos cargos de falsificar registros comerciales, incluido por lo menos un delito grave, según dos personas que hablaron a condición de que se mantuviera su anonimato para compartir información que aún no es pública.

Según la ley, los fiscales deben demostrar que hubo “intención de defraudar”. El delito grave de falsificar registros comerciales requiere que los fiscales demuestren que los registros se falsificaron con la intención de cometer, apoyar u ocultar un segundo crimen. Aún no queda claro cuál es el supuesto segundo delito que argumenta la fiscalía, pero expertos han dicho que quizá se trata de una violación a las normas sobre el financiamento de las campañas.

_______

¿qué es una lectura de cargos?

En términos generales, una lectura de cargos es la primera vez que un acusado se presenta en la corte después de que se anuncien cargos en su contra. El juez le dirá a Trump cuáles son los cargos que enfrenta y le hará notar que tiene derecho de ir a juicio, entre otras cosas. Trump se declarará inocente, como suelen hacer los acusados en una lectura de cargos. Se prevé que la imputación sea desprecintada durante la audiencia.

Se prevé que Trump salga caminando del tribunal porque los cargos en su contra no exigen que se le fije una fianza en Nueva York. Es posible —pero improbable— que el juez Juan Merchan decida que existe el riesgo de que Trump se dé a la fuga y ordene detenerlo, con o sin fianza, aunque los abogados de Trump combatirían eso vigorosamente.

_______

¿cuál será la defensa de trump?

Los abogados de Trump se han comprometido a “luchar con vehemencia contra esta persecución política en los tribunales”. El abogado defensor Joe Tacopina ha dicho que Trump es una víctima de extorsión que tuvo que pagar ese dinero porque las acusaciones iban a ser vergonzosas. Pero asegura que ello no tuvo nada que ver con la campaña.

Sin duda, Trump intentará combatir el caso en varios frentes. Podría intentar que saquen el caso de Manhattan o de toda la ciudad de Nueva York bajo el argumento de que ahí no puede tener un juicio imparcial, aunque no es común que los jueces accedan a esa petición.

Trump también podría argumentar que los hechos ya prescribieron. El exmandatario se ha quejado de que prescribieron “hace mucho tiempo” porque los pagos a cambio de silencio y los reembolsos a Cohen se hicieron hace más de seis años.

En Nueva York la prescripción para la mayoría de los delitos graves es de cinco años. Para los delitos menores es de sólo dos años. Pero en Nueva York puede dejar de computarse el tiempo para que un caso prescriba si un posible acusado está fuera del estado continuamente. Trump rara vez viajó a Nueva York durante los cuatro años de su presidencia y ahora vive la mayor parte del tiempo en Florida y Nueva Jersey.

_______

¿qué es un jurado investigador y quién testificó?

Un jurado investigador está compuesto por personas de la comunidad, en forma similar al jurado para un juicio. Sin embargo, a diferencia de los jurados que escuchan un juicio, un jurado investigador no decide si alguien es culpable o inocente. Sólo decide si hay evidencia suficiente para presentar cargos contra un individuo.

El proceso no está abierto al público, incluidos los medios. En Nueva York, los jurados investigadores están compuestos por 23 personas. Por lo menos deben estar presentes 16 para escuchar evidencia o deliberar, y 12 tienen que estar de acuerdo en que hay evidencia suficiente para expedir una imputación.

El testigo clave de la fiscalía fue Cohen. La empresa de Trump “infló” el reembolso a Cohen que correspondía al pago de Daniels con el fin de solventar el pago de impuestos, según fiscales federales que presentaron cargos contra el abogado en relación con los pagos en 2018. Cohen recibió 360.000 dólares más un bono de 60.000, para un total de 420.000.

Cohen se declaró culpable de violar la ley de financiamiento de una campaña federal en relación con los pagos. Fiscales federales dicen que los pagos equivalían a asistencia ilegal y secreta a la campaña de Trump, pero se negaron a presentar cargos contra el propio Trump.

Trump fue invitado a que diera su testimonio, pero no lo hizo. Sin embargo, el jurado investigador sí escuchó el testimonio de Robert Costello, ex asesor jurídico de Cohen. Costello indicó que tiene información que estima socava la credibilidad de Cohen y contradice sus declaraciones incriminatorias contra Trump.

Otro testigo clave fue David Pecker, amigo de Trump de muchos años y ex director ejecutivo de la empresa matriz de The National Enquirer.

La compañía de Pecker, American Media Inc., apoyó en secreto la campaña de Trump al pagarle 150.000 dólares a McDougal en agosto de 2016 por los derechos de su historia sobre un supuesto romance con Trump. Luego la empresa suprimió la historia de McDougal hasta después de las elecciones.

_______

¿qué hay de casos similares?

En un caso con algunos paralelismos en 2011, fiscales federales presentaron cargos contra el exsenador federal John Edwards, alguna vez candidato demócrata a la presidencia y nominado a la vicepresidencia, por pagos para comprar silencio. Se acusó a Edwards de canalizar casi 1 millón de dólares en contribuciones ilegales a su campaña por la presidencia en 2008 con el fin de ocultar a su amante embarazada.

Edwards argumentó que los pagos eran un asunto personal —cuyo fin era impedir que su esposa se enterara del romance— y que no tenían nada que ver con las elecciones. Un jurado exoneró al demócrata de un cargo y cayó en un punto muerto con respecto a los otros cargos. No se volvió a someter a Edwards a juicio.

Pero ese fue un caso federal. El caso de Trump compete a las leyes del estado de Nueva York.

_______

¿cuáles son las ramificaciones políticas para trump?

Ni la imputación ni si es declarado culpable podrían evitar que Trump se postule a la presidencia o la gane en 2024.

Los cargos ya han beneficiado su campaña de recaudación de fondos. El viernes en la tarde, la campaña anunció que recaudó más de 4 millones de dólares en las 24 horas posteriores a que la imputación se hiciera pública, rompiendo por mucho su récord previo, después de que el FBI allanara su mansión de Mar-a-Lago.

Durante el fin de semana, el equipo de Trump presentó correos electrónicos llenos de comentarios de apoyo de decenas de republicanos de alto rango, la mayoría de los cuales ya lo respaldaban en la antesala de la imputación.

Los aspirantes republicanos que probablemente se enfrenten con Trump en las primarias presidenciales también han criticado la acusación.

El exvicepresidente Mike Pence declaró que la imputación es “indignante” y “nada más que una persecución política”. Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, dijo en Twitter que la lectura de cargos “es más acerca de venganza que sobre justicia”. Vivek Ramaswamy, inversor de biotecnología que también busca la nominación presidencial republicana, dijo que el encausamiento es “un momento oscuro en la historia de Estados Unidos”.

El sábado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, acusó a Bragg de utilizar la ley como arma “para fines políticos” al presentar un caso contra un expresidente, sin mencionar nunca a Trump por su nombre.

_______

¿qué ocurre con las otras investigaciones contra trump?

El caso de Nueva York es sólo una de muchas calamidades jurídicas a las que se enfrenta el exmandatario.

El Departamento de Justicia también está indagando que Trump retuvo documentos ultrasecretos del gobierno en su propiedad de Mar-a-Lago, tras mudarse de la Casa Blanca. Por otro lado, investigadores federales continúan la pesquisa sobre la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos y los intentos para anular las elecciones de 2020, que Trump aseguró falsamente que le fueron robadas.

En Georgia, la fiscal de distrito del condado Fulton, Fani Willis, ha estado investigando si Trump y sus aliados se entrometieron ilegalmente en las elecciones de 2020. El mes pasado, el presidente de un jurado investigador especial, que escuchó testimonios de una decena de testigos, dijo que el panel había recomendado imputar a una serie de personas, e insinuó que Trump podría figurar entre ellas. Depende de Willis si se procede o no. ____ Los periodistas de The Associated Press Michael R. Sisak, Michael Balsamo y Colleen Long contribuyeron a este reportaje.

AP