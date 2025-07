Trump inaugura un nuevo campo de golf para cerrar su viaje a Escocia

BALMEDIE, Escocia (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguraba el martes un nuevo campo de golf que lleva su nombre en Escocia, culminando un viaje al extranjero de cinco días diseñado para promover las propiedades de lujo de su familia y jugar al golf.

Trump y dos de sus hijos, Eric y Donald Jr., cortarían la cinta ceremonial y jugarían una primera ronda en el nuevo campo de Trump en el pueblo de Balmedie, en la costa norte de Escocia.

El viaje al extranjero permitió a Trump escapar de la húmeda y calurosa Washington y del escándalo aún en curso sobre el caso de Jeffrey Epstein.

El viaje se centró principalmente en el golf y en recorrer el nuevo campo antes de que abra oficialmente al público el 13 de agosto, sumándose a una larga lista de formas en las que Trump ha utilizado la Casa Blanca para promover su marca.

El Trump International Golf Links, que se autopromociona como los “mejores 36 hoyos en golf”, fue diseñado por Eric Trump. El campo albergará un evento del Campeonato de Seniors de la PGA más adelante esta semana, después de que Trump se vaya. Los carteles promocionando el evento ya habían sido colocados por todo el campo antes de su llegada el martes, y en la carretera de acceso, señales metálicas temporales indicaban el camino a los conductores.

Los golfistas que llegaron al campo al amanecer como parte de ese evento tuvieron que pasar sus palos por detectores de metales instalados como parte de las medidas de seguridad previas a la llegada de Trump. Varias docenas de personas, algunas vestidas para jugar al golf, llenaron la trampa de arena cerca del tee para ver la ceremonia de corte de cinta poco antes de su hora prevista. Otro grupo de personas observaba desde el otro lado en la hierba alta que crece en las dunas de arena que flanquean el primer hoyo.

También del norte de Escocia era la difunta madre del presidente, Mary Anne MacLeod, quien nació en la Isla de Lewis, emigró a Nueva York y murió en 2000 a los 88 años.

“Mi madre amaba Escocia”, dijo Trump durante una reunión con el primer ministro británico Keir Starmer el lunes en otro de sus campos de golf, Turnberry, en la costa sur de Escocia. “Es diferente cuando tu madre nació aquí”.

Trump aprovechó su viaje para reunirse con Starmer y alcanzar un marco comercial para aranceles entre Estados Unidos y los 27 países miembros de la Unión Europea, aunque quedan muchos detalles clave por resolver. Pero el viaje ha incluido mucho golf, y la visita del presidente seguramente hará más conocido el nuevo campo.

Los activos de Trump están en un fideicomiso y sus hijos dirigen el negocio familiar mientras él está en la Casa Blanca.

Sin embargo, cualquier negocio generado en el campo enriquecerá al presidente cuando deje el cargo. Desde varias partes del nuevo recinto se podían ver molinos de viento imponentes alineados a lo largo de la costa, algunos con aspas que mostraban puntos visibles de óxido. Forman parte de un parque eólico cercano al que Trump se enfrentó con una demanda para bloquear su construcción en 2013. Perdió ese caso y finalmente se le ordenó pagar los costos legales por haberlo presentado, y el tema aún le enfurece. Durante la reunión con Starmer, Trump llamó a los molinos de viento “monstruos feos” y sugirió que eran parte de “la forma de energía más cara”. “Restringí los molinos de viento en Estados Unidos porque también matan a todas sus aves”, dijo Trump. “Si disparas a un águila calva en Estados Unidos, te meten en la cárcel por cinco años. Y los molinos de viento acaban con cientos de ellas. No hacen nada. Explíquenlo”. Starmer dijo que en Reino Unido, “creemos en una mezcla” de energía, incluyendo petróleo, gas y renovables. El nuevo campo de golf será el tercero propiedad de la Trump Organization en Escocia. Trump compró Turnberry en 2014 y posee otro campo cerca de Aberdeen que se inauguró en 2012. Trump jugó al golf en Turnberry el sábado mientras los manifestantes salían a las calles, y el domingo. Invitó a Starmer, quien es conocido por no jugar al golf, a bordo del Air Force One para que el primer ministro pudiera dar un recorrido privado por sus propiedades en Aberdeen antes de la inauguración ceremonial del martes. “Incluso si juegas mal, sigue siendo bueno”, dijo Trump sobre jugar al golf en su campo durante el fin de semana. “Si tuviste un mal día en el campo de golf, está bien. Es mejor que otros días”, comentó. Trump también encontró tiempo para elogiar el salón de baile renovado de Turnberry, del cual dijo que había pagado generosamente para mejorar, y sugirió que podría instalar uno similar en la Casa Blanca. “Podría llevarme este, dejarlo caer justo allí”, bromeó Trump. “Y sería hermoso”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.