Trump indulta a aliados acusados de intentar anular su derrota en las elecciones de 2020

WASHINGTON, 10 nov (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indultado a decenas de aliados acusados de intentar anular su derrota en las elecciones de 2020, entre ellos Rudy Giuliani, Mark Meadows, Jeffrey Clark y Sidney Powell, dijo este lunes un alto cargo del Departamento de Justicia.

Trump, en una proclamación fechada el viernes, dijo que la medida pondría fin a "una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y continuaría el proceso de reconciliación nacional", según un documento publicado en la red social X por Ed Martin, que supervisa el grupo de armamento del departamento. (Información de Susan Heavey y Trevor Hunnicutt; edición de Toby Chopra; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

