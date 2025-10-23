Trump indulta a Chanpeng Zhao, exCEO de Binance condenado por no luchar contra el blanqueo de capitales

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indultado este jueves a Changpeng Zhao, cofundador y exconsejero delegado de la plataforma de intercambio de criptoactivos Binance, después de que este cumpliera el año pasado cuatro meses de cárcel por no implementar los debidos controles contra el blanqueo de capitales.

“El presidente Trump ha ejercido su autoridad constitucional al conceder un indulto al Sr. Zhao, que fue procesado por la Administración Biden en su guerra contra las criptomonedas”, ha asegurado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones recogidas por 'Bloomberg'.

Esta medida se enmarca en el deseo del mandatario republicano de congraciarse con una industria emergente a la que pretende despejar el camino regulatorio para su despegue en Estados Unidos. En este sentido, Trump ha expresado su deseo de convertir al país en la "capital mundial de las criptomonedas".

Sin embargo, el sector encara dificultades respecto a la seguridad y legalidad de algunas de sus actividades. El exCEO de Binance se declaró culpable en 2023, tras llegar a un acuerdo con la Justicia, de no haber introducido barreras antiblanqueo. El pacto incluía, además, el desembolso por Binance de US$4300 millones (3705 millones de euros) para cerrar todos los cargos.

Así, Zhao se vio forzado a renunciar al control de la compañía, aunque sí conservó una participación en la misma. Entre 2018 y 2022, Binance procesó, al menos, 1,1 millones de transacciones que violaban las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense. Estas alcanzaron un valor aproximado de US$898 millones (773,8 millones de euros).

La inacción de Binance habría permitido a la rama militar de la organización terrorista Hamás, a 'hackers' y todo tipo de defraudadores operar en la plataforma. De hecho, se constató la compraventa de activos por parte de ciudadanos iraníes, algo prohibido por las sanciones que pesan sobre la nación asiática.