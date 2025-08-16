Trump informa a Zelenski y otros líderes europeos de la cumbre en Alaska con Putin

MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado este viernes de madrugada por teléfono con su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, y con otros líderes europeos para informarles de la reunión mantenida en Alaska con el mandatario ruso, Vladimir Putin. La llamada ha durado más de una hora y en ella también han participado los líderes con los que Trump ya había hablado el miércoles, en una reunión telemática previa al cara a cara que finalmente ha tenido lugar en Anchorage y que ha concluido sin acuerdos.

Así, al margen de los jefes de Estado y de Gobierno de países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, a este segundo contacto se han sumado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, según una portavoz comunitaria.

Por parte estadounidense, además de Trump, han estado presentes el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, que ya se había visto en persona con Putin antes de la cita del viernes en Anchorage, Alaska.

Tras la conversación con Trump, se ha producido una segunda llamada limitada ya al ámbito europeo y a la que se han conectado el francés Emmanuel Macron, el alemán Friedrich Merz, el británico Keir Starmer, el polaco Donald Tusk y el finlandés Alexander Stubb, así como Rutte y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en representación de la OTAN y la UE, respectivamente.