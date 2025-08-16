Trump informó a Zelenski y a líderes europeos del resultado de su reunión con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el sábado a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y a otros dirigentes europeos sobre el resultado de su reunión con el ruso Vladimir Putin, indicó una portavoz de la Comisión Europea (CE).

Esta conversación telefónica, en la que participaron entre otros la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, y los gobernantes de Francia, Alemania y Reino Unido, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, duró "algo más de una hora", según esa misma fuente.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Trump mantuvo "una larga llamada" con Zelenski en el vuelo de regreso de Alaska.

El mandatario republicano también habló con los líderes de la OTAN, agregó la misma fuente.

La presidencia ucraniana afirmó que "fue una llamada larga, primero entre los presidentes Zelenski y Trump, y luego los dirigentes europeos se sumaron a ellos".