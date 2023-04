trump ingresa a corte de nueva york para afrontar cargos criminales

(Actualiza con ingreso de Trump a la corte, agrega detalles)

Por Karen Freifeld, Julia Harte y Tyler Clifford

NUEVA YORK, 4 abr (Reuters) - Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y favorito para volver a ser el candidato republicano al cargo en 2024, ingresó el martes a una corte de Manhattan para ser acusado formalmente, mientras sus partidarios y detractores se manifestaban ruidosamente en el lugar.

Trump, de 76 a√Īos, fue acusado la semana pasada, convirti√©ndose en el primer presidente, retirado o en activo, que se enfrenta a cargos penales que todav√≠a no han sido revelados, por un caso relacionado con un pago de dinero por silencio en 2016 a la estrella porno Stormy Daniels.

El multimillonario, que ha dicho que es inocente y que se declarará inocente, llegó a la corte en una caravana tras dejar la Torre Trump en Nueva York.

Desde su caravana, Trump publicó en las redes sociales: "Me dirijo al Bajo Manhattan, al Palacio de Justicia. Parece tan SURREALISTA - WOW, me van a ARRESTAR. No puedo creer que esto esté pasando en América".

Trump debía entregarse en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, antes de una comparecencia ante el juez Juan Merchan.

En una comparecencia, el acusado escucha los cargos y puede declararse culpable. A Trump se le tomaron las huellas dactilares, pero no se le hizo ninguna foto policial, seg√ļn una publicaci√≥n en Twitter de un periodista del New York Times.

En otras publicaciones en las redes sociales antes de la comparecencia, Trump renov√≥ sus ataques contra Merchan, que el a√Īo pasado presidi√≥ un juicio en el que la empresa inmobiliaria del republicano fue condenada por fraude fiscal.

La Casa Blanca no se pronunció sobre lo que ocurría en Nueva York.

"Creo que el pueblo estadounidense debería estar tranquilo de que, cuando hay un caso en curso como éste, no hacemos comentarios", declaró a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Agitación

Cientos de partidarios de Trump, en un parque frente al tribunal de Manhattan, vitoreaban y hacían sonar silbatos. Sus detractores sostenían pancartas, incluida una de Trump vestido con un uniforme de cárcel a rayas entre rejas y otra en la que se leía: "Enciérrenlo".

Cualquier juicio est√° por lo menos a m√°s de un a√Īo de distancia, dijeron expertos legales. Ser acusado o incluso condenado no impide legalmente a Trump presentarse a las elecciones presidenciales.

Cinco fotógrafos serán admitidos en la sala antes de que comience la comparecencia para tomar imágenes durante varios minutos. Los abogados de Trump habían instado a un juez a mantenerlos fuera, argumentando que empeorarían "una atmósfera ya casi circense".

El fiscal del distrito de Manhattan Bragg tiene previsto dar una rueda de prensa tras la lectura de cargos. Trump y sus aliados han retratado el caso como motivado políticamente.

En una publicación en las redes sociales, Trump dijo que el Tribunal Penal de Manhattan era un "lugar muy injusto" e instó a que el caso se trasladara al distrito neoyorquino de Staten Island, que suele votar a los republicanos. No estaba claro si sus abogados pedirían al tribunal un cambio de sede.

Trump regresará a Florida y pronunciará un discurso desde su complejo Mar-a-Lago a las 20.15 horas del martes (0015 GMT del miércoles), dijo su oficina.

La ventaja de Trump se ha ampliado sobre sus rivales en la contienda por la nominaci√≥n presidencial del Partido Republicano, seg√ļn un sondeo de Reuters/Ipsos publicado el lunes, realizado tras conocerse la noticia de que se enfrentar√≠a a cargos penales.

Alrededor del 48% de los republicanos dicen que quieren que Trump sea el candidato presidencial de su partido, frente al 44% del mes pasado. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, en segundo lugar, cayó del 30% a alrededor del 19%.

Más de dos tercios de los encuestados dijeron que creían que Trump pagó dinero por silencio a Daniels, pero la mitad dijo que cree que las acusaciones tienen motivaciones políticas.

(Reporte adicionales de Rich McKay en Palm Beach, Florida, Tim Reid en Henderson, Nevada; Jonathan Allen, Jeenah Moon y David Dee Delgado en Nueva York y Doina Chiacu en Washington. Editado en espa√Īol por Javier Leira)

Reuters