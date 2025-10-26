Trump inicia en Malasia su gira asiática que incluirá reunión con Xi Jinping

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó el domingo a Malasia en la primera escala de una gira asiática que incluirá una reunión con su par chino, Xi Jinping, para discutir la guerra comercial entre las dos potencias.

El gobernante estadounidense estará presente el domingo en la firma de un acuerdo de paz entre Camboya y Tailandia, suscribirá un pacto comercial con Malasia y posiblemente se encuentre con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la visita de un día a Kuala Lumpur.

En la primera visita a Asia de su segundo gobierno, Trump viajará también a Corea del Sur para participar en la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

La parte más esperada de la gira será su encuentro con el presidente chino Xi, con quien espera firmar un acuerdo bilateral para poner fin a la guerra comercial entre las dos potencias.

"Creo que tenemos buenas posibilidades de alcanzar realmente un acuerdo completo", declaró Trump a bordo del Air Force One, donde periodistas le preguntaron sobre sus expectativas de las conversaciones con Xi.

El posible acuerdo permitiría evitar que Estados Unidos imponga a China aranceles adicionales de 100%, que deberán entrar en vigor el 1 de noviembre.

La posibilidad de que Trump se encuentre con Lula fue planteada por ambos gobernantes, pero no fue incluida en la agenda del líder brasileño el domingo en Kuala Lumpur.

Sus dos países mantienen una disputa comercial por la imposición de aranceles punitivos estadounidenses del 50% contra Brasil por la condena por golpismo contra el expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

El viernes, Lula aseguró que tenía "todo el interés" de mostrarle a Trump que la imposición de los gravámenes a su país fue "un error".

Durante su visita a Malasia para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Trump espera presenciar la firma de un acuerdo de paz entre Camboya y Tailandia, que mantienen una antigua disputa fronteriza.

"Firmaremos el acuerdo de paz inmediatamente al llegar", publicó Trump en sus redes sociales.

En una escala en Catar, el líder estadounidense se reunió con autoridades de ese emirato del Golfo, uno de los mediadores en la tregua en la Franja de Gaza impulsada por el líder estadounidense.

Diálogo comercial

Trump deberá trasladarse el lunes a Tokio donde se encontrará al día siguiente con la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

El mandatario afirmó haber escuchado "cosas estupendas sobre ella".

La líder japonesa asegura haberle dicho a Trump por teléfono que "fortalecer la alianza Japón-Estados Unidos es la mayor prioridad de mi gobierno en el frente diplomático y de seguridad".

El momento clave de la gira se dará en Corea del Sur, donde Trump se encontrará con Xi por primera vez desde que volvió al poder en enero.

Trump llegará el miércoles al sur de Corea del Sur para la cumbre de la APEC y una reunión con el presidente surcoreano Lee Jae Myung.

El jueves se encontrá con Xi en busca de evitar la guerra comercial desatada por los aranceles de Trump e intensificada por las restricciones chinas a la exportación de sus tierras raras.

Además, autoridades surcoreanas indicaron que hay posibilidades "considerables" de una reunión entre Trump y el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Ambos líderes se encontraron por última vez en 2019 en la Zona Desmilitarizada que separa a las dos Coreas, durante el primer mandato de Trump.

Kim ha dicho que se aceptaría reunirse con Trump si Washington deja de exigir al Norte desistir de su arsenal nuclear.

