Trump inicia su segunda visita oficial a Reino Unido, en la que le esperan protestas

El presidente estadounidense Donald Trump inicia este martes su segunda visita oficial a Reino Unido, con una agenda dominada por el comercio y los conflictos de Gaza y Ucrania.

El dirigente de 79 años repite visita oficial tras la realizada en 2019 durante su primer mandato, y como entonces, le esperan manifestaciones en contra.

Trump, debido probablemente a ello, se mantendrá alejado de multitudes y manifestantes, y permanecerá durante su visita fuera de Londres, donde hay convocada el miércoles una manifestación en contra del presidente republicano.

También se esperan protestas en Windsor, a menos de 40 km de la capital, donde Trump pasará la mayor parte del tiempo de su visita, prevista hasta el jueves.

El laborista Starmer no es un aliado natural del derechista Trump, pero ha tratado de ganárselo desde el regreso del millonario estadounidense a la Casa Blanca en enero.

Invitado por el rey

Trump fue invitado a esta segunda visita mediante una carta del rey Carlos III, que le entregó Starmer en febrero, y que el presidente estadounidense calificó como un "inmenso honor".

El mandatario estadounidense se entrevistará el jueves con Starmer en Chequers, a 70 km de Londres, la residencia campestre del primer ministro, con el que hablará entre otros temas de acuerdos comerciales, aranceles, además de los conflictos de Ucrania y Gaza.

Ambos tienen previsto firmar acuerdos por un valor 10.000 millones de libras (unos US$13.600 millones), incluido uno para acelerar nuevos proyectos nucleares, así como lo que en círculos económicos británicos calificaron de "una alianza tecnológica líder a nivel mundial".

Starmer afirmó el lunes que aspira a construir "una edad de oro de la energía nuclear" junto a Estados Unidos.

Antes del viaje, Google anunció que invertirá 5000 millones de libras (casi US$6800 millones) en Reino Unido en los próximos dos años, mientras que firmas estadounidenses como PayPal y Citi Group señalaron que invertirán 1250 millones de libras (unos US$1700 millones).

Trump, acompañado por su esposa Melania, llega a Reino Unido la noche del martes, pero la visita de Estado, en la que la pareja permanecerá en el castillo de Windsor, una de las residencias oficiales de la monarquía británica, comenzará el miércoles.

El presidente estadounidense y su esposa serán recibidos el miércoles en Windsor, primero por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y después por los reyes, Carlos III y Camila.

Ese mismo día, el presidente estadounidense y su esposa acudirán a la tumba de la reina Isabel II, en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor.

Melania Trump tendrá su propio programa el jueves, mientras su esposo se reúne con el primer ministro británico.

La primera dama irá a admirar la casa de muñecas de la Reina Mary en Windsor, junto a Camila y participará en un evento educativo con la princesa Catalina, que ha retomado gradualmente sus actividades oficiales después de su cáncer.

Visita reciente a Escocia

La visita oficial de Trump se produce pocas semanas después de haber realizado un viaje de carácter privado a Escocia, lugar de nacimiento de la madre del presidente estadounidense y donde posee varios campos del golf.

El viaje llega también una semana después de que el gobierno británico destituyera a su embajador en Washington, Peter Mandelson, por sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

En una carta escrita en 2003 por Mandelson, el diplomático británico calificaba a Epstein como su "mejor amigo".

El mensaje aparecía en un libro compilado por los amigos de Epstein en motivo de su 50º cumpleaños que también contiene una carta junto al contorno de una mujer desnuda con la presunta firma del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque este lo niega.

Starmer había nombrado a Mandelson en ese puesto hace menos de un año con el fin de intentar consolidar los lazos entre su gobierno y Trump.

