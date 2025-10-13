Trump insinúa que Hamás tiene autorización para realizar operaciones de seguridad interna en Gaza

13 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que Hamás había recibido luz verde para las operaciones de seguridad interna que está llevando a cabo en la Franja de Gaza, que el grupo quiere "poner fin a los problemas" y que "les dimos la aprobación por un periodo de tiempo".

El grupo miliciano palestino, que debe desarmarse y poner fin a su dominio de Gaza en virtud de la propuesta de Trump para poner fin a la guerra, ha desplegado fuerzas de seguridad internas en partes de la Franja de Gaza desde que entró en vigor un alto el fuego el viernes, diciendo que su objetivo es detener la anarquía y los saqueos y evitar un vacío de seguridad.

A la pregunta de un periodista a bordo del Air Force One sobre las informaciones según las cuales Hamás se estaba instituyendo como fuerza policial y disparando a sus rivales, Trump dijo que "sí quieren acabar con los problemas, y han sido abiertos al respecto, y les dimos nuestra aprobación durante un periodo de tiempo".

"Tienes cerca de 2 millones de personas volviendo a edificios que han sido demolidos, y pueden pasar muchas cosas malas. Así que queremos que sea seguro. Creo que todo irá bien. Quién sabe con seguridad", dijo Trump.

Gran parte de Gaza ha quedado convertida en un páramo durante la guerra desatada por los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Las fuerzas de seguridad de Hamás se han enfrentado a miembros de un clan en la ciudad de Gaza durante los dos últimos días.

El Ministerio del Interior de Hamás emitió el domingo un comunicado en el que ofrecía una amnistía a las personas que, según afirmaba, se habían unido a bandas proscritas responsables de robar ayuda humanitaria y realizar saqueos, a condición de que no participaran en derramamientos de sangre. (Información de Trevor Hunnicutt y Nidal al-Mughrabi; redacción de Tom Perry; edición de Ros Russell; editado en español por Patrycja Dobrowolska)