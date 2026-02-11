Trump insinúa que puede enviar un segundo portaaviones a Oriente Medio

Por Idrees Ali, Phil Stewart y Jana Choukeir

WASHINGTON/DUBÁI, 10 feb (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que estaba considerando ⁠enviar un segundo portaaviones a Oriente ⁠Medio, pese a que Washington y Teherán se preparan para reanudar las negociaciones destinadas a evitar un nuevo conflicto

Omán facilitó las conversaciones entre Irán y Estados ⁠Unidos la semana ‌pasada, lo ​que, según un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, permitió a la república islámica evaluar ​la seriedad de Washington y demostró que existía suficiente consenso para continuar con la diplomacia

Las ‌conversaciones se dieron después de que Trump envió ‌un portaaviones a la región, lo que suscitó ​el temor a una nueva acción militar

Trump, que se unió a una campaña de bombardeos israelí el año pasado y atacó instalaciones nucleares iraníes, había amenazado el mes pasado con intervenir militarmente durante la sangrienta represión gubernamental de las protestas nacionales en Irán, pero finalmente se abstuvo de hacerlo

En entrevistas con medios de comunicación israelíes, Trump dijo que Estados Unidos tendría que tomar "medidas muy duras" si no se llegaba a un acuerdo con Irán

"O llegamos ⁠a un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro", dijo, según un reporte del Canal 12 de Israel

Aún ​no se han anunciado la fecha y el lugar de la próxima ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán

Trump dijo al Canal 12 y a Axios que también estaba considerando enviar otro portaaviones a Oriente Medio

El USS George Washington en Asia y el USS George H.W. Bush en la costa este de Estados Unidos son los candidatos más probables, dijeron fuentes oficiales a Reuters, pero ⁠ambos se encuentran al menos a una semana de distancia de Oriente Medio. El Pentágono también podría desplegar ​el portaaviones Ford desde el Caribe

"Tras las conversaciones, consideramos que había entendimiento y consenso para continuar con el proceso diplomático", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei

El funcionario afirmó que el viaje del martes a ‍Omán de Ali Larijani, asesor del líder supremo ayatolá Alí Jamenei, había sido previamente planificado y que Larijani viajaría a continuación a Qatar, que también ha mediado en varias crisis de Oriente Medio

Un análisis de Reuters de imágenes satelitales mostró una reciente acumulación de aviones y otros equipos militares en toda la región

En concreto, las fuerzas estadounidenses en ​Al-Udeid, en Qatar, la mayor base estadounidense en Oriente Medio, colocaron misiles en lanzadores montados en camiones a medida que aumentaban la tensión con Irán desde enero, lo que les permite desplazarlos más rápidamente en caso necesario. (Reporte de las redacciones de ‍Washington y Dubái; redacción de Michael Georgy; edición en español de Javier López de Lérida)