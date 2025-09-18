Trump insinúa que tropas de EEUU podrían regresar a Afganistán por su cercanía a China

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el jueves que está trabajando para restablecer una presencia estadounidense en la Base Aérea de Bagram en Afganistán, cuatro años después de que la nación norteamericana se retirara y dejara la base en manos de los talibanes.

Trump planteó la idea durante una conferencia de prensa con el primer ministro británico Keir Starmer mientras concluía una visita de Estado al Reino Unido, y la vinculó a la necesidad de que Estados Unidos contrarreste a su principal rival, China.

"Estamos tratando de recuperarla", dijo Trump sobre la base en respuesta a una pregunta sobre el fin de la invasión de Rusia a Ucrania.

Aunque Trump describió su llamado para que el ejército de Estados Unidos restablezca una posición en Afganistán como "noticia de última hora", el presidente ya había planteado la idea anteriormente. La Casa Blanca no respondió por el momento a preguntas sobre si la presidencia o el Pentágono han realizado algún plan para regresar a la base aérea, que fue central en la guerra más larga de Estados Unidos.

Durante su primera presidencia, Trump estableció los términos para la retirada de Estados Unidos al negociar un acuerdo con los talibanes. El conflicto de 20 años llegó a su fin de manera caótica en la presidencia de Joe Biden: el gobierno afgano respaldado por Estados Unidos colapsó, un bombardeo mató a 13 efectivos estadounidenses y a 170 personas más, y miles de afganos desesperados se presentaron en el aeropuerto de Kabul en busca de una salida antes de que el último avión estadounidense partiera.

El desastre en Afganistán fue un gran revés apenas ocho meses después de que arrancara la presidencia demócrata de Biden, del cual le costó recuperarse.

Los detractores republicanos de Biden, incluido Trump, lanzaron críticas que han persistido hasta el día de hoy. Apenas la semana pasada, Trump afirmó que el movimiento envalentonó al presidente ruso Vladímir Putin para invadir Ucrania en febrero de 2022.

"Nunca habría hecho lo que hizo, excepto que no respetaba el liderazgo de Estados Unidos", dijo Trump, refiriéndose a Putin. "Acababan de pasar por el desastre total de Afganistán sin ninguna razón. Íbamos a salir de Afganistán, pero íbamos a hacerlo con fuerza y dignidad. Íbamos a mantener la Base Aérea de Bagram, una de las bases aéreas más grandes del mundo. Se la dimos a ellos por nada".

Al cuestionarle nuevamente sobre la propuesta horas después en el avión oficial Air Force One, Trump no ofreció detalles, pero nuevamente criticó a Biden por "incompetencia grave" y dijo que la base "nunca debió haber sido devuelta".

"Es una de las bases más poderosas del mundo en términos de fuerza y longitud de pista", aseveró. "Puedes aterrizar cualquier cosa allí.

Puedes aterrizar un planeta".

No está claro si Estados Unidos ha tenido alguna conversación nueva, directa o indirecta, con el gobierno talibán sobre regresar al país. Pero Trump insinuó que los talibanes, que han pasado apuros por una crisis económica, falta de legitimidad internacional, divisiones internas y grupos militantes rivales desde su regreso al poder en 2021, podrían estar dispuestos a permitir el regreso del ejército estadounidense.

"Estamos tratando de recuperarla porque necesitan cosas de nosotros", afirmó Trump sobre los talibanes.

El presidente repitió su opinión de que una presencia estadounidense en Bagram es valiosa debido a su proximidad a China, el rival económico y militar más significativo de Estados Unidos.

"Pero una de las razones por las que queremos esa base es, como saben, está a una hora de donde China fabrica sus armas nucleares", señaló Trump. "Así que están sucediendo muchas cosas".

Aunque Estados Unidos y los talibanes no tienen lazos diplomáticos formales, las partes han tenido conversaciones sobre rehenes. Un estadounidense que fue secuestrado hace más de dos años mientras viajaba por Afganistán como turista fue liberado por los talibanes en marzo.

La semana pasada, los talibanes también dijeron que llegaron a un acuerdo con enviados estadounidenses sobre un intercambio de prisioneros como parte de un intento por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Afganistán.

Los talibanes no dieron detalles de un intercambio de detenidos, y la Casa Blanca no comentó sobre la reunión en Kabul ni sobre los resultados descritos en un comunicado talibán. Los talibanes publicaron fotografías de sus conversaciones, mostrando a su ministro de Relaciones Exteriores, Amir Khan Muttaqi, con el enviado especial de Trump Adam Boehler.

Funcionarios del Comando Central de Estados Unidos en el Oriente Medio y el Pentágono, incluida la oficina del secretario de Defensa Pete Hegseth, remitieron las preguntas sobre el restablecimiento de una presencia en Bagram a la Casa Blanca. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.