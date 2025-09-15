LA NACION

Trump insiste en pedir el fin de los reportes trimestrales de las empresas

15 sep (Reuters) - El presidente Donald Trump presionó el lunes para que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) deje de exigir informes de resultados trimestrales a las empresas y corporaciones y que, en su lugar, se presenten semestralmente.

"Esto ahorrará dinero y permitirá a los líderes centrarse en dirigir adecuadamente sus empresas", escribió en una publicación de Truth Social, en la que añadió que cualquier cambio estaría sujeto a la aprobación de la SEC.

"¿Han oído alguna vez la afirmación de que 'China tiene una visión de 50 a 100 años para la gestión de una empresa', mientras que nosotros dirigimos nuestras empresas sobre una base trimestral? ¡No es bueno!".

Actualmente, la SEC exige a las empresas que presenten sus estados financieros cada 90 días. La presentación de informes semestrales supondría un enorme cambio en los requisitos de divulgación y pondría a Estados Unidos en línea con el Reino Unido y varios países de la Unión Europea.

Algunos partidarios de la propuesta han argumentado que un cambio a menos estados financieros podría beneficiar a los inversores al animar a las empresas a centrarse en objetivos a largo plazo, mientras que otros dicen que significaría menos transparencia y elevaría la volatilidad del mercado.

Las opiniones de Trump al respecto no son nuevas. Durante su primer mandato había pedido a la SEC que estudiara la posibilidad de eliminar los requisitos de información para las empresas que cotizan en bolsa.

El regulador estadounidense no respondió de inmediato a la solicitud de Reuters de un comentario. (Reportaje de Brendan O'Brien, Doina Chiacu y Johann M Cherian; Editado en español por Javier López de Lérida)

