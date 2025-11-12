Trump insta a Israel a indultar a Netanyahu, generando preocupaciones sobre injerencia indebida

JERUSALÉN (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump envió el miércoles una carta al presidente de Israel pidiéndole que perdone al primer ministro Benjamin Netanyahu en un prolongado juicio por corrupción que ha dividido amargamente al país.

Fue el último intento de Trump de intervenir en favor de Netanyahu, lo que plantea preguntas sobre la influencia indebida de Estados Unidos en los asuntos internos de Israel. Trump también pidió un perdón para Netanyahu durante un discurso en la Knéset (parlamento israelí) el mes pasado, cuando realizó una breve visita para promover su plan de alto al fuego para la guerra en Gaza.

En la carta del miércoles al presidente Isaac Herzog, Trump calificó el caso de corrupción como una “persecución política e injustificada”.

“Mientras el Gran Estado de Israel y el asombroso Pueblo Judío superan los tiempos terriblemente difíciles de los últimos tres años, por la presente le pido que perdone completamente a Benjamin Netanyahu, quien ha sido un formidable y decisivo Primer Ministro en tiempos de guerra, y ahora está llevando a Israel a un tiempo de paz”, escribió Trump.

Netanyahu es el único primer ministro en funciones en la historia de Israel que ha sido juzgado, tras ser acusado de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos en tres casos separados que lo acusan de intercambiar favores con ricos partidarios políticos.

Netanyahu rechaza las acusaciones y, en un lenguaje similar al de Trump, ha condenado el caso como una caza de brujas orquestada por los medios, la policía y el poder judicial. Netanyahu ha testificado en múltiples ocasiones durante el último año, pero el caso se ha retrasado repetidamente mientras ha lidiado con guerras y disturbios derivados de los ataques liderados por el grupo palestino Hamás en octubre de 2023.

La presidencia de Israel es un cargo en gran medida ceremonial, pero el presidente tiene la autoridad para otorgar indultos.

Herzog reconoció haber recibido la carta, pero aclaró que cualquier persona que busque un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal. Herzog ha declinado decir cómo respondería a una solicitud de Netanyahu, diciendo públicamente solo que cree que el juicio ha sido una distracción y fuente de división para el país y que preferiría ver a Netanyahu y la fiscalía llegar a un acuerdo.

Cuando Trump pidió un indulto en su discurso del mes pasado, recibió una estruendosa ovación de pie de los aliados de Netanyahu en el parlamento.

Pero también ha planteado preguntas sobre la influencia estadounidense en las políticas israelíes, especialmente en relación con la seguridad en la Franja de Gaza. Esas preocupaciones llegaron a un punto crítico durante una serie de visitas de líderes estadounidenses de alto nivel, desde el vicepresidente JD Vance hasta el secretario de Estado Marco Rubio. Los medios israelíes llamaron a las visitas “Bibi-sitting”, un juego de palabras con el apodo de Netanyahu, diciendo que los funcionarios venían para asegurar que Israel continúe cumpliendo su parte del frágil alto al fuego. Tanto Netanyahu como Vance rechazaron las sugerencias y dicen que los países tienen una estrecha asociación.

El opositor Yair Lapid señaló que el indulto podría tener consecuencias no deseadas para Netanyahu. “Recordatorio: la ley israelí estipula que la primera condición para recibir un indulto es una admisión de culpa y una expresión de remordimiento por esas acciones”, escribió en X.

Según la ley israelí, un indulto presidencial solo puede ocurrir para Netanyahu si Netanyahu hace una solicitud formal, lo que pone en marcha un largo procedimiento que incluye recomendaciones del Ministerio de Justicia, explicó Amir Fuchs, investigador principal del Instituto de Democracia de Israel en Jerusalén y experto en derecho constitucional.

Fuchs agregó que los indultos generalmente se emiten para personas que han sido condenadas por un delito. “El indulto es una palabra para el perdón, un indulto sin algún tipo de admisión de culpa es muy inusual e incluso ilegal”, indicó Fuchs.

Añadió que si se concediera un indulto después de la carta de Trump, correría el riesgo de dar “luz verde” a la corrupción. “El mensaje será socavar el Estado de Derecho”, dijo.

En junio, Trump también condenó el juicio de Netanyahu como una “caza de brujas”, utilizando el mismo lenguaje que tanto él como Netanyahu han usado durante mucho tiempo para describir sus problemas legales. Ambos sostienen que son víctimas de medios hostiles, fuerzas del orden corruptas y oponentes políticos.

