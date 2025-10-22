Trump insta a los ganaderos de EEUU a bajar los precios de la carne

Por Leah Douglas y Tom Polansek

WASHINGTON, 22 oct (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el miércoles que los ganaderos estadounidenses se están beneficiando de los aranceles que ha impuesto a las importaciones, pero que deben bajar los precios para animar a los consumidores estadounidenses a comprar su carne de vacuno.

Trump dijo a principios de esta semana que el Gobierno estaba considerando la importación de carne de vacuno argentina para reducir los precios récord de la carne de vacuno al consumidor.

La sugerencia enfureció a los ganaderos estadounidenses. Los agricultores estadounidenses también perdieron recientemente ventas de soja a China frente a Argentina.

"Los ganaderos, a quienes amo, no entienden que la única razón por la que les va tan bien, por primera vez en décadas, es porque puse aranceles al ganado que entra a Estados Unidos, incluyendo un arancel del 50% a Brasil", escribió Trump en una publicación en Truth Social.

"También tienen que bajar sus precios, porque el consumidor es un factor muy importante en mi pensamiento, también!", agregó.

Los precios del ganado y de la carne de vacuno se han disparado después de que una sequía de varios años quemó las tierras de pastoreo y elevó los costos de alimentación, obligando a los ganaderos a recortar sus rebaños.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha declarado que los ganaderos estadounidenses deben criar más ganado.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo el martes en NewsNation que anunciaría el miércoles el plan de la agencia para "restaurar y revitalizar el rebaño de vacuno en Estados Unidos".

(Reporte de Doina Chiacu, Katharine Jackson y Leah Douglas en Washington y Tom Polansek en Chicago.