Trump insta a los kurdoiraníes a atacar irán mientras la guerra se extiende

Por Parisa Hafezi y Steve Holland

DUBÁI/WASHINGTON, 6 mar (Reuters) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, animó a las fuerzas kurdas iraníes en Irak a lanzar ataques contra Irán a medida que se ampliaba el conflicto en Oriente Medio, y

Azerbaiyán advirtió de que tomaría represalias por haber sido blanco de misiles iraníes.

Israel anunció el viernes que había iniciado ‌una ola de ataques "a gran escala" contra objetivos de infraestructura en Teherán, ‌mientras las ciudades ⁠del golfo Pérsico volvían a ser bombardeadas por Irán.

Irán lanzó un ataque nocturno con drones contra la base aérea estadounidense de al-Udied, en Qatar, la mayor base estadounidense en Oriente Medio, según informaron funcionarios qataríes. No se han registrado víctimas.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que las fuerzas iraníes habían atacado la base aérea de Ramat David y una instalación de radar en Israel; el campo de al-Adiri, ​en Kuwait, donde ⁠están estacionadas las fuerzas estadounidenses; y que ⁠habían lanzado un ataque con drones contra una base que alberga efectivos estadounidenses en Erbil, Irak.

Un portavoz de la Guardia Revolucionaria dijo que pronto se desplegarían nuevas iniciativas y armas para hacer frente a la agresión israelí y estadounidense, ​sin dar más detalles.

La guerra de siete días ha visto cómo Irán ha atacado a Israel, los Estados del golfo Pérsico, Chipre, Turquía y Azerbaiyán, y se ha extendido al océano Índico, donde un submarino estadounidense hundió un ‌buque de guerra iraní.

"Esta fue una 'guerra existencial' para Irán, que no nos dejó otra opción que responder desde dondequiera que se originaran los ​ataques estadounidenses", dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Said Jatibzadeh, en la conferencia Raisina Dialogues celebrada el ​viernes en Delhi.

Sobre la posibilidad de que las fuerzas kurdas iraníes entren en Irán desde el vecino Irak, Trump declaró el jueves a Reuters: "Creo que es maravilloso que quieran hacerlo, yo estaría totalmente a favor".

Dos ataques con drones iraníes tuvieron como objetivo un campamento de la oposición iraní en el Kurdistán iraquí el jueves, según informaron fuentes de seguridad.

Las milicias kurdas iraníes han consultado con Estados Unidos sobre si atacar a las fuerzas de seguridad iraníes en el país y cómo hacerlo, según tres fuentes con conocimiento del asunto. Trump, en una entrevista telefónica con Reuters, también dijo que Estados Unidos debe tener un papel en la decisión de quién será el próximo líder de Irán después de que los ataques aéreos mataran al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, la semana pasada.

"Vamos a tener que elegir ​a esa persona junto con Irán. Vamos a tener que elegir a esa persona", afirmó.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el jueves que Estados Unidos no estaba ampliando sus objetivos militares en Irán, a pesar de lo que dijo Trump sobre la elección del próximo líder del país.

"No hay ninguna ampliación de nuestros objetivos. Sabemos exactamente lo ⁠que intentamos conseguir", afirmó. Hegseth dijo que los objetivos son destruir la capacidad de misiles balísticos de Irán e impedir que desarrolle armas nucleares.

Hegseth reconoció el miércoles que el ejército estadounidense estaba investigando un aparente ataque contra una escuela de niñas iraníes que causó la muerte de decenas de niñas el sábado.

Dos funcionarios estadounidenses ‌dijeron a Reuters que investigadores militares ahora creían que

las fuerzas de EEUU eran probablemente las responsables, pero aún no habían llegado a una conclusión definitiva. El ataque a Irán es una apuesta política para el presidente republicano, en un momento en que las encuestas de opinión muestran un escaso apoyo público y los estadounidenses están preocupados por el aumento de los precios de la gasolina causado por la interrupción del suministro energético. Trump quitó hierro a estas inquietudes.

Las acciones en Wall Street el jueves, lastradas por el aumento de los precios del petróleo, a medida que se intensificaba el impacto económico de la campaña militar, mientras países de todo el mundo permanecían aislados de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, y el transporte aéreo seguía sumido en el caos y la logística global cada vez más complicada.

AZERBAIYÁN SE PREPARA PARA TOMAR REPRESALIAS

Azerbaiyán preparaba el jueves medidas de represalia sin especificar después de que, según afirmó, cuatro drones iraníes cruzaran su frontera e hirieran a cuatro personas en el enclave de Najicheván.

"No toleraremos este acto ‌de terrorismo y agresión sin provocación contra Azerbaiyán", declaró el presidente Ilham Aliyev en una reunión de su Consejo de Seguridad.

Irán, que cuenta con una importante minoría azerí, negó haber atacado a su vecino.

La milicia libanesa Hezbolá, respaldada por Irán, ⁠advirtió el viernes a los residentes israelíes que evacuaran las localidades situadas a menos de 5 kilómetros de la frontera.

"La agresión de su ejército contra la soberanía libanesa y la seguridad de los ciudadanos, la destrucción de infraestructuras civiles y la ‌campaña de expulsión que está llevando a cabo no quedarán sin respuesta", dijo Hezbolá en un mensaje publicado en su canal de Telegram en hebreo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que Francia proporcionaría vehículos de ⁠transporte blindados y otros tipos de apoyo para reforzar su cooperación con las Fuerzas Armadas Libanesas.

MUNICIONES ESTADOUNIDENSES LLENAS

Hegseth y el almirante Brad Cooper, que dirige las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, ⁠afirmaron durante una rueda de prensa que Estados Unidos tenía municiones suficientes para continuar con los bombardeos de forma indefinida.

"Irán espera que no podamos mantener esto, lo cual es un grave error de cálculo", dijo Hegseth a los periodistas en el cuartel general del Mando Central en Florida. "Nuestras municiones están llenas y nuestra voluntad es inquebrantable".

Esta semana, el Pentágono dijo que la campaña militar, conocida como Operación Furia Épica, se centraba en destruir los misiles ofensivos, la producción de misiles y la armada de Irán, al tiempo que impedía que Teherán tuviera armas nucleares.

Cooper afirmó que Estados Unidos había alcanzado al menos 30 barcos iraníes, incluido un gran portaaviones no tripulado del tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial.

Los bombarderos B-2 habían lanzado decenas de ‌bombas penetrantes de 2.000 libras contra lanzamisiles balísticos profundamente enterrados, y los bombardeos también tenían como objetivo las instalaciones de producción ​de misiles de Irán, dijo.

Los ataques con misiles balísticos de Irán habían disminuido en un 90% desde el primer día de la guerra, mientras que los ataques con drones habían disminuido en un 83%.

En Irán, al menos 1.230 personas han perdido la vida, según la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní, incluidas 175 alumnas y personal fallecidos en la escuela primaria de Minab el primer día de la guerra.

Otras 77 personas han muerto en Líbano, según el Ministerio de Salud de ese país. Miles de personas huyeron del sur de Beirut el jueves después de que Israel advirtiera a los residentes que abandonaran la zona.

(Información de ‌Parisa Hafezi en Dubái, Steve Holland en Washington y las oficinas de Reuters; redacción de Brad Brooks y Stephen Coates; edición de Alex Richardson, Sharon Singleton, Diane Craft, Scott Malone y Michael Perry; edición en español de Jorge Ollero Castela)