Trump insta a los legisladores a dar el dinero de la sanidad "directamente a la gente"

WASHINGTON, 8 nov (Reuters) - El presidente Donald Trump propuso el sábado un posible compromiso en medio del impasse por el cierre del Gobierno de Estados Unidos, instando a los republicanos a redirigir el dinero federal que actualmente se destina a las compañías de seguros de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible y dárselo a las personas.

"Estoy recomendando a los republicanos del Senado que los cientos de miles de millones de dólares que actualmente se envían a las compañías de seguros chupadores de dinero con el fin de salvar la mala atención médica proporcionada por ObamaCare, SE ENVÍEN DIRECTAMENTE A LAS PERSONAS PARA QUE PUEDAN COMPRAR SU PROPIA, MUCHO MEJOR, ATENCIÓN MÉDICA, y les sobre dinero", escribió Trump en redes sociales.

"En otras palabras, quitárselo a las GRANDES y MALAS Compañías de Seguros, dárselo a la gente, y acabar, por dólar gastado, con la peor sanidad de cualquier parte del mundo, ObamaCare", añadió, sin ofrecer más detalles.

Los comentarios de Trump sobre Truth Social ocurrieron pocas horas antes de que el Senado estadounidense se reuniera de nuevo a mediodía (1700 GMT) tras rechazar el viernes la legislación que habría reanudado los cheques de pago para cientos de miles de trabajadores federales durante el cierre más largo de la historia de Estados Unidos.

Los parlamentarios siguen en desacuerdo sobre cómo reabrir el Gobierno. Los demócratas quieren un proyecto de ley de financiación que incluya los subsidios sanitarios que expirarán para 24 millones de estadounidenses este año, pero los republicanos dicen que el Congreso debe aprobar primero un proyecto de ley de financiación sin condiciones y permitir la reapertura del Gobierno antes de abordar otros asuntos.

Representantes de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la publicación de Trump. Los representantes del líder de la mayoría en el Senado, John Thune, y del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, tampoco respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. (Reporte de Susan Heavey; Reporte adicional de Jonathan Landay; Editado en Español por Manuel Farías)