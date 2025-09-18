Trump insta a Reino Unido a detener la inmigración, incluso si implica recurrir al ejército

Donald Trump pidió el jueves a Reino Unido que luche con más firmeza contra la inmigración ilegal, incluso "si hay que recurrir al ejército", durante una rueda de prensa con el primer ministro británico, Keir Starmer.

"Hay gente que llega y, como le he dicho al primer ministro, yo los detendría, sin importar si hay que recurrir al ejército. No importa qué medios se utilicen", afirmó el presidente estadounidense, que el jueves finalizó una visita de Estado a Reino Unido.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Donald Trump lanzó en Estados Unidos una amplia política de expulsiones de inmigrantes en situación irregular.

La inmigración irregular "destruye los países desde dentro", afirmó el mandatario republicano desde la residencia de Starmer en Chequers.

Por su parte, el dirigente británico declaró que quiere "intensificar" las expulsiones de migrantes en situación irregular. Unas horas antes, un primer migrante fue devuelto a Francia en el marco de acuerdo entre Londres y París que entró en vigor en agosto.

Este prevé la devolución a Francia de los migrantes que llegaron a Reino Unido de forma irregular a bordo de "small boats", las embarcaciones precarias que usan para surcar el Canal de la Mancha.

Por cada migrante devuelto, Reino Unido se comprometió a aceptar otro que se encuentre en territorio francés y que haya presentado una solicitud en una plataforma en línea, un sistema criticado por las asociaciones de ayuda a migrantes.

