Trump insta a rusia a detener los ataques y rubio dice que eeuu podría abandonar los esfuerzos de paz

By Steve Holland, Jarrett Renshaw

MORRISTOWN, EEUU, 28 abr (Reuters) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó el domingo a Rusia a detener sus ataques en Ucrania, mientras que su principal diplomático dijo que Estados Unidos podría abandonar los esfuerzos de paz si no ve progresos. En comentarios a los periodistas en Nueva Jersey, Trump dijo que estaba decepcionado con que Rusia haya seguido atacando Ucrania, y dijo que su reunión a solas con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en el Vaticano el sábado había ido bien.

"Lo veo más tranquilo. Creo que entiende el panorama y que quiere llegar a un acuerdo", dijo Trump sobre Zelenski.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que el Gobierno de Trump podría abandonar sus intentos de negociar un acuerdo si Rusia y Ucrania no avanzan.

"Tiene que ocurrir pronto", dijo Rubio al programa de la NBC "Meet the Press". "No podemos seguir dedicando tiempo y recursos a este esfuerzo si no va a llegar a buen puerto".

Trump y Zelenski, que visitaron Roma para el

funeral del papa Francisco, se reunieron en una basílica vaticana el sábado para tratar de reavivar los vacilantes esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania. La reunión fue la primera entre los dos líderes desde el airado encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca en febrero y se produce en un momento crítico en las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto.

Trump reprendió al presidente ruso, Vladimir Putin, tras esa reunión, diciendo en las redes sociales que "no hay razón" para que Rusia dispare misiles contra zonas civiles.

En una entrevista pregrabada que se emitió el domingo en el programa de la CBS "Face the Nation", el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo que Rusia seguiría atacando emplazamientos utilizados por el ejército ucraniano. Cuando se le preguntó por un

ataque ruso

sobre Kiev la semana pasada en el que murieron civiles, Lavrov dijo que "el objetivo atacado no era algo absolutamente civil" y que Rusia solo ataca "sitios que son utilizados por los militares".

Zelenski escribió en la aplicación de mensajería Telegram que su máximo comandante militar informó de que Rusia ya había realizado cerca de 70 ataques el domingo. "La situación en el frente y la actividad real del ejército ruso demuestran que actualmente no hay suficiente presión del mundo sobre Rusia para poner fin a esta guerra", dijo Zelenski.

Responsables ucranianos y europeos se opusieron la semana pasada a algunas propuestas estadounidenses sobre cómo poner fin a la guerra, formulando contrapropuestas sobre cuestiones que van desde el territorio hasta las sanciones.

Las propuestas estadounidenses pedían el reconocimiento por parte de Estados Unidos del control de Rusia sobre Crimea, la península ucraniana que Moscú tomó y se anexionó en 2014, así como el reconocimiento de facto del control de Rusia sobre otras partes de Ucrania.

En cambio, la propuesta europea y ucraniana aplaza el debate detallado sobre el territorio hasta después de que concluya el alto el fuego.

