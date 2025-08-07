Trump "instrumentaliza" la libertad de expresión en contra de Brasil, dice RSF

Reporteros sin Fronteras (RSF) condenó este jueves la "visión distorsionada" del presidente estadounidense Donald Trump sobre la libertad de expresión, que "instrumentaliza", según esta oenegé de defensa del periodismo, como argumento para fijar aranceles punitivos contra Brasil.

El gobierno de Trump impuso tarifas aduaneras del 50% a muchas de las importaciones de Brasil, en parte por lo que considera "políticas inusuales y extraordinarias" del gigante sudamericano contra la libertad de expresión.

Entre los ejemplos citados por la Casa Blanca están varias decisiones de la justicia brasileña contra redes sociales estadounidenses acusadas de difundir desinformación.

"Trump compromete el acceso a información confiable al instrumentalizar la agenda de la libertad de expresión", en contra de Brasil, señaló RSF en un comunicado.

"RSF condena esta visión distorsionada del derecho a la libertad de expresión utilizada como pretexto para medidas comerciales punitivas", afirmó.

Además de las sobretasas a buena parte de las importaciones brasileñas, Washington impuso sanciones financieras al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, que el año pasado suspendió temporalmente la red social X en todo Brasil por haberse negado a cumplir órdenes relacionadas con la lucha contra la desinformación.

Para RSF, las autoridades brasileñas "buscan llenar el vacío regulatorio que alimenta la difusión de contenidos peligrosos que desinforman deliberadamente a la población y amenazan la democracia".

Moraes también está a cargo del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022), acusado de tentativa golpista al final de su mandato, a quien le ha prohibido usar redes sociales para evitar que obstruya el proceso.

Trump ha calificado ese juicio como "una caza de brujas".

La embajada de Estados Unidos en Brasil replicó este jueves un mensaje del Departamento de Estado que señala a Moraes como "el principal arquitecto de la censura y persecución contra Bolsonaro y sus seguidores".

Los aliados del juez "están advertidos de no apoyar ni facilitar" sus medidas, agrega el texto divulgado en X.

Brasil buscar abrir una negociación comercial con Washington, pero el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva ha prometido defender "la soberanía" del país ante los embates políticos de Trump.

Este jueves, un día después de la entrada en vigencia de los aranceles, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Brasil, Gabriel Escobar, se reunió con el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin en Brasilia "para conversar sobre las relaciones bilaterales", según el despacho de Alckmin.