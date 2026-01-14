Trump insulta a trabajador que le criticó en planta de Ford en Michigan

Por Bo Erickson y Jarrett Renshaw

DEARBORN, EEUU, 14 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levantó el dedo corazón y pareció insultar el martes a un trabajador que expresó críticas por su gestión de la polémica sobre Jeffrey Epstein en una planta automovilística de Michigan, de acuerdo a un video que circula por internet.

El sitio web TMZ fue el primero en publicar el video que captó el intercambio, y la Casa Blanca no discutió su autenticidad.

"Un lunático estaba gritando salvajemente improperios en un completo ataque de ira, y el presidente dio una respuesta apropiada y sin ambigüedades", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, a Reuters en un correo electrónico.

Trump estaba visitando la planta de ensamblaje del Ford F-150 en Dearborn cuando un trabajador gritó lo que sonó como "protector de pedófilos" mientras el presidente se encontraba en una pasarela elevada, según mostró el video.

Trump se volvió hacia el individuo y pareció responderle con un improperio antes de hacer un gesto con el dedo corazón cuando se marchaba.

Otros empleados de Ford vitorearon y dieron la bienvenida al mandatario mientras recorría la cadena de montaje. Trump se sacó fotos con los trabajadores y les estrechó la mano.

Tras el incidente, el trabajador que gritó al presidente fue suspendido, informó a Reuters el sindicato United Auto Workers, que representa a los trabajadores de la planta.

En un evento posterior, el presidente ejecutivo de Ford, Bill Ford, calificó ante los medios el incidente como desafortunado y dijo sentirse avergonzado por lo ocurrido.

"Fueron seis segundos de una hora de recorrido. Y la visita fue genial", dijo. "Creo que él lo disfrutó mucho y nosotros también".

(Editado en español por Carlos Serrano)