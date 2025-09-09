Trump intenta calmar a Qatar tras ataques israelíes pero evita criticar a Israel

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump intentaba hacer un acto de equilibrismo tras el ataque de Israel contra funcionarios de Hamás en Qatar, distanciándose del ataque el martes, pero sin llegar a condenar a Israel por bombardear el territorio de otro importante aliado de Estados Unidos.

Trump afirmó que la acción unilateral ordenada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "no favoreció los objetivos de Israel ni de Estados Unidos". Sin embargo, ofreció una respuesta notablemente moderada, e incluso insinuó que "este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz".

"Esta fue una decisión tomada por el primer ministro Netanyahu, no fue una decisión tomada por mí", aseveró Trump en redes sociales horas después de los ataques.

Trump quiere calmar las preocupaciones de un aliado estadounidense en el Golfo Pérsico que ha desempeñado un papel clave en la mediación entre Estados Unidos e Irán y sus aliados, incluso durante las conversaciones con Hamás mientras la guerra con Israel en Gaza continúa. Estados Unidos también tiene alrededor de 10.000 tropas estacionadas en la Base Aérea de Al Udeid en Qatar, una instalación que sirve como cuartel de avanzada del Comando Central de Estados Unidos.

Trump dijo que ordenó al enviado especial Steve Witkoff que advirtiera a Qatar sobre el ataque israelí en la capital, Doha, después de enterarse de él, y que Witkoff se apresuró a llamar a los funcionarios qataríes, pero afirmó que la alerta de Estados Unidos llegó “desafortunadamente, demasiado tarde para detener el ataque”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed al-Ansari, refutó en una publicación en X que los qataríes recibieran alguna advertencia de Estados Unidos.

Qatar ha buscado estrechar lazos con Trump

Los qataríes han buscado profundizar su relación con Trump desde su regreso al cargo. Incluso le regalaron a Trump un avión Boeing 747 de US$400 millones que será adaptado como un nuevo avión oficial presidencial. Trump ha dicho que el avión será donado a una futura biblioteca presidencial una vez que termine su mandato y se exhibirá como una pieza de museo.

"Considero a Qatar como un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos, y me siento muy mal por la ubicación del ataque", dijo Trump en redes sociales.

Al mismo tiempo, Qatar, una nación rica con una amplia reserva de gas natural y petróleo, ha enfrentado escrutinio por su apoyo a Hamás. Antes de la guerra entre Israel y Hamás, Doha durante años envió millones de dólares al mes a la Franja de Gaza para sostener la estructura de gobierno de Hamás.

Qatar también ha alojado a líderes de los talibanes y de la Hermandad Musulmana.

En un comunicado, Trump añadió que "eliminar a Hamás" era un "objetivo que valía la pena".

El intento de Trump por tratar de apaciguar a Qatar sin criticar a Israel se produce mientras lucha por encontrar un desenlace a la guerra de casi dos años en Gaza.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, hablando en una rueda de prensa el martes, no dijo cuánto tiempo antes de los ataques israelíes se advirtió a Qatar.

Ella, al igual que Trump, tampoco abordó si había alguna preocupación de que los qataríes pudieran, a su vez, haber advertido a los líderes de Hamás que el ataque israelí se acercaba. Hamás dice que sus principales líderes sobrevivieron al ataque israelí y que cinco miembros de menor rango murieron.

Alerta israelí a EEUU fue descrita como vaga

El ejército de Estados Unidos fue notificado sobre el ataque israelí con anticipación a través de canales militares, pero un funcionario estadounidense describió esa notificación como muy vaga.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir libremente asuntos delicados, dijo que la notificación incluía el hecho de que el ejército israelí iba a atacar a Hamás, pero no incluía detalles como la ubicación, lo que la hizo insuficiente para permitir advertencias oportunas a los países de la región.

Los avisos superficiales de Israel a Estados Unidos antes de las operaciones han sido un motivo de irritación durante gran parte de la guerra, según un exfuncionario del gobierno estadounidense que pidió permanecer en el anonimato para hablar de este delicado asunto diplomático. Con frecuencia, según el funcionario, la notificación israelí “consistía en llamar a alguien de la embajada o del Pentágono cuando los aviones ya estaban en el aire”.

Sin embargo, con un ataque tan delicado, dijo el funcionario, es difícil creer que Israel no hubiera recibido al menos la aprobación tácita de Estados Unidos antes de seguir adelante con la operación.

Los funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado no respondieron a solicitudes de comentarios sobre el momento o el contenido de la advertencia de Witkoff a Qatar.

Jonathan Schanzer, un exanalista de contraterrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijo que los comentarios públicos de la Casa Blanca pueden ser en parte un intento de ayudar a Qatar a salvar las apariencias y mantener sus relaciones estables con Estados Unidos.

"Es control de daños", dijo Schanzer, quien es director ejecutivo de la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington.

Pero agregó que el ataque podría afectar a los qataríes y su relación con Hamas en el futuro.

“En este momento todas las partes están haciendo balance de cuentas”, comentó.

Trump habla con ambas partes

Trump habló con Netanyahu y con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y otros funcionarios qataríes tras los ataques.

“Les aseguré que tal cosa no volverá a suceder en su territorio”, aseveró Trump sobre su conversación con los funcionarios cataríes.

Leavitt se mostró evasiva cuando se le preguntó si habría alguna consecuencia para los israelíes o Netanyahu por el ataque que ella indicó fue inesperado para los funcionarios estadounidenses.

Trump publicó en redes sociales el domingo una advertencia a Hamas en la que indicaba una nueva propuesta estadounidense para intercambiar a todos los rehenes restantes por palestinos presos en Israel y poner fin a la guerra en Gaza.

“He advertido a Hamas sobre las consecuencias de no aceptar”, manifestó Trump. “Esta es mi última advertencia, no habrá otra”.

Cuando se le preguntó si Trump había estado insinuando el ataque en Doha, Leavitt respondió: “No, no lo estaba”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.