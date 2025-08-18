Trump interrumpe conversación con líderes europeos para llamar a Putin, dice diario alemán
LA NACION
BERLÍN, 18 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió una conversación en Washington con líderes europeos para llamar a su par ruso, Vladímir Putin, publicó el lunes el diario alemán Bild.
El periódico dijo que las reuniones deben reanudarse después de la llamada, que Trump había dicho inicialmente que tendría lugar después.
Los líderes de Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Finlandia y la Unión Europea acompañan al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su viaje a Washington, así como el secretario general de la OTAN. (Reporte de Thomas Escritt y Miranda Murray. Editado en español por Javier López de Lérida)
