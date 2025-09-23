Trump invita a aficionados de todo el mundo al Mundial y los Juegos mientras EE.UU. endurece política visas

Por Doyinsola Oladipo

NUEVA YORK, 23 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes ante la Asamblea General de la ONU que espera que "innumerables personas de todo el mundo" asistan al Mundial del próximo año y a los Juegos Olímpicos de 2028, sin hacer mención a su política de represión migratoria que ha disuadido a algunos visitantes.

Los viajes de extranjeros a Estados Unidos cayeron un 2,9% interanual en agosto, a 3,5 millones de visitantes, según datos preliminares del Gobierno. Fue el sexto mes de este año en el que los viajes disminuyeron con respecto a 2024, desafiando la tendencia del turismo mundial.

Trump dijo que el año que viene Estados Unidos celebrará el aniversario 250 de su independencia. "También seremos orgullosos anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA de 2026 y, poco después, de los Juegos Olímpicos de 2028", destacó.

"Va a ser muy emocionante. Espero que vengan todos. Espero que participen innumerables personas de todo el mundo".

La FIFA dijo que recibió más de 1,5 millones de solicitudes de entradas de aficionados de 210 países para el Mundial en las 24 horas posteriores al sorteo de preventa. México, Canadá y Estados Unidos serán los anfitriones del torneo, en el que participarán 48 equipos y se disputarán 104 partidos en 16 sedes.

Pero un viaje a Estados Unidos puede resultar caro y complicado para muchos. Los visitantes de países no exentos de visado se enfrentan a una "tasa de integridad del visado" de US$250, además de la tasa existente, y los viajeros ya tienen que hacer frente a largos tiempos de espera para obtener el visado.

Esto afectará a los aficionados de países que tradicionalmente envían un gran contingente a los Mundiales, como México, Argentina y Brasil.

La demanda mundial de entradas para el torneo procedió principalmente de los tres países anfitriones, seguidos de Argentina, Colombia y Brasil, según la FIFA.

Los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 se celebrarán en Los Ángeles, California, en julio. (Reporte de Doyinsola Oladipo en Nueva York; Editado en español por Javier Leira)