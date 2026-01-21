Trump invita a EEUU a la presidenta de Venezuela en fecha por definir

El presidente Donald Trump tiene previsto invitar a Washington a Delcy Rodríguez, que tomó la presidencia de Venezuela de forma interina tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense, informó la Casa Blanca este miércoles.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y está sancionada por Estados Unidos. Washington informó el miércoles que está prevista la visita de Rodríguez, aunque la visita aún no tiene fecha: "Nada ha sido agendado", indicó.

La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.

El último fue Carlos Andrés Pérez, que hizo una visita de Estado en 1990.

La invitación muestra la cercanía de Trump con el gobierno interino, tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero que llevó a la captura del mandatario socialista.

Trump dijo en el Foro de Davos que "los líderes del país han sido muy listos", en referencia a Rodríguez. "Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados".

Ya antes se refirió a Rodríguez de "formidable" y aseguró que "todo anda muy bien". La nueva presidenta ya suscribió acuerdos petroleros y accedió a liberar presos políticos, en medio de discusiones para reanudar las relaciones diplomáticas rotas desde 2019.

Trump mantiene en paralelo un frente abierto con la oposición. Dijo el martes que quería "involucrar" a la jefa de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la gestión del país.