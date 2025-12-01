Trump invita a Netanyahu a una reunión en la Casa Blanca "en el futuro próximo"

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha informado este lunes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha invitado a visitar la Casa Blanca "en un futuro próximo", en el marco del alto el fuego en la Franja de Gaza, que entró en vigor a principios de octubre, si bien las autoridades gazatíes continúan registrando víctimas mortales por ataques israelíes pese al acuerdo.

Netanyahu ha conversado esta tarde por teléfono con el presidente estadounidense, en una llamada en la que "ambos líderes han destacado la importancia y la obligación de desarmar" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y "desmilitarizar la Franja". "(También) han abordado la ampliación de los acuerdos de paz", reza un breve comunicado.

Este anuncio ha tenido lugar poco después de que Trump utilizara su perfil en la plataforma Truth Social para emplazar a Israel a no "interferir" en Siria y priorizar el diálogo entre ambos, a pesar de un reciente ataque israelí que dejó trece muertos en suelo sirio.

Por su parte, Netanyahu no ha mencionado si el inquilino de la Casa Blanca ha abordado con él las incursiones militares israelíes en Siria. Mientras, Trump tampoco ha confirmado la invitación al jefe del Gobierno de Israel al Despacho Oval.