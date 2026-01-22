Trump junto a firmantes del Consejo de Paz, "me gustan todos"

Así lo declaró Donald Trump en la ceremonia de firma del Consejo de Paz en Davos.

En el escenario se encontraban una veintena de representantes de los países participantes, entre ellos un representante de Baréin, un representante de Marruecos, el presidente de Argentina, el primer ministro de Armenia, el presidente de Azerbaiyán, el primer ministro de Bulgaria, el primer ministro de Hungría, el presidente de Indonesia, el viceprimer ministro de Jordania, el presidente de Kosovo, el primer ministro de Pakistán, el presidente de Paraguay, el primer ministro de Qatar, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, un representante de los Emiratos Árabes Unidos, el presidente de Uzbekistán y el primer ministro de Mongolia. (ANSA)