Trump lamenta no estar "autorizado" a disputar un tercer mandato en EE.UU.
El presidente estadounidense Donald Trump lamentó el miércoles no estar "autorizado" a disputar un tercer mandato al reconocer que la...
- 1 minuto de lectura'
El presidente estadounidense, Donald Trump, lamentó el miércoles no estar "autorizado" a disputar un tercer mandato, al reconocer que la Constitución del país lo impide.
Trump y sus seguidores han planteado la posibilidad de postularse a un nuevo período presidencial en las elecciones de 2028.
"Tengo las mejores cifras de encuestas que he tenido nunca y, sabes, basado en lo que leo, creo que no estoy autorizado a postularme, así que veremos lo que sucede (...) Es una lástima", declaró Trump a bordo del avión presidencial Air Force One.
La Constitución estadounidense establece un límite de dos mandatos presidenciales, y Trump, de 79 años, inició en enero su segundo período.
No obstante, el mandatario a menudo usa gorras rojas con la leyenda "Trump 2028".
Algunos de sus seguidores han sugerido que su actual vicepresidente, JD Vance, podría postularse a la presidencia con Trump como segundo de abordo.
Pero Trump descartó esa posibilidad y el miércoles dijo que está "bastante claro" que no puede volver a postularse.
stu/hmn/mas/cjc
