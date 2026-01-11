Trump lanza advertencia petrolera, sugiere Cuba debe llegar a acuerdo con EEUU

11 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el domingo que Cuba debería llegar a un acuerdo con Washington, advirtiendo que la nación dejaría de recibir petróleo o dinero de Venezuela.

Venezuela es el mayor proveedor de petróleo de Cuba, pero desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Trump ha presionado con éxito a la presidenta interina Delcy Rodríguez para que envíe petróleo venezolano a Estados Unidos.

"NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO O DINERO YENDO A CUBA - ¡CERO! Les sugiero encarecidamente que hagan un trato, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE", escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social el domingo.

"Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO de Venezuela", dijo Trump.

La inteligencia estadounidense ha pintado un panorama sombrío de la situación económica y política de Cuba, pero sus evaluaciones no ofrecen un apoyo claro a la predicción de Trump de que la isla está "lista para caer", informó Reuters el sábado, citando a tres personas familiarizadas con las evaluaciones confidenciales.

La opinión de la CIA es que sectores clave de la economía cubana, como la agricultura y el turismo, están gravemente afectados por los frecuentes apagones, las sanciones comerciales y otros problemas. La posible pérdida de las importaciones de petróleo y otras ayudas de Venezuela, durante décadas un aliado clave, podría dificultar el gobierno de la administración que ha gobernado Cuba desde que Fidel Castro lideró una revolución en 1959.

Para Cuba, la pérdida del petróleo venezolano es devastadora. Entre enero y noviembre del año pasado, Venezuela envió una media de 27.000 barriles diarios (bpd) a la isla, cubriendo aproximadamente el 50% del déficit de petróleo de Cuba, según datos de envíos y documentos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

(Reportaje de Nilutpal Timsina en Bengaluru, Editado en español por Juana Casas)