Trump lanza la Junta de Paz que algunos temen que rivalice con la ONU

Por Steve Holland

DAVOS, Suiza, 22 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el jueves su Junta de Paz, inicialmente diseñada para consolidar el frágil alto el fuego en Gaza, pero que él prevé desempeñará un papel más amplio que preocupa a otras potencias mundiales, aunque afirmó que colaborará con las Naciones Unidas

"Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos. Y lo haremos en colaboración con las Naciones Unidas", afirmó Trump, y añadió que la ONU tiene un gran potencial que no se ha aprovechado plenamente

Trump, que presidirá la junta, invitó a docenas de otros líderes mundiales a unirse a ella, afirmando que quiere que aborde retos más allá del inestable alto el fuego en Gaza, lo que ha suscitado recelos de que pueda socavar el papel de la ONU como principal plataforma para la diplomacia mundial y la resolución de conflictos

Mientras que potencias regionales de Oriente Medio como Turquía, Egipto, Arabia Saudí y Catar, así como importantes países emergentes como Indonesia, se han unido a la junta, las potencias mundiales y los aliados tradicionales occidentales de Estados Unidos se han mostrado más cautelosos

Trump afirma que los miembros permanentes deben contribuir a la financiación con un pago de US$1.000 cada uno. Reuters no pudo localizar de inmediato a ningún representante de los gobiernos de las principales potencias mundiales, ni de Israel ni de la Autoridad Palestina, en la ceremonia de firma

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el objetivo de la junta sería garantizar el cumplimiento del plan de paz en Gaza, pero que también podría "servir de ejemplo de lo que es posible en otras partes del mundo"

PAPEL GLOBAL

Ningún otro miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, las cinco naciones con más poder de decisión sobre el derecho internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial, excepto Estados Unidos, se ha comprometido aún a unirse. Rusia dijo a última hora del miércoles que estaba estudiando la propuesta después de que Trump dijera que se uniría. El presidente Vladimir Putin dijo que Moscú estaba dispuesto a pagar US$1.000 de los activos estadounidenses congelados en Estados Unidos "para apoyar al pueblo palestino", según informaron medios de comunicación estatales. Francia se ha negado. Reino Unido dijo el jueves que no se uniría por el momento. China aún no ha dicho si se unirá. La creación de la Junta fue respaldada por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como parte del plan de paz de Trump para Gaza, y el portavoz de la ONU, Rolando Gómez, dijo el jueves que su participación en la Junta solo se daría en ese contexto

Pocos de los países que se han inscrito en la junta son democracias, aunque Israel, Argentina y Hungría, cuyos líderes son aliados cercanos de Trump y partidarios de su enfoque de la política y la diplomacia, han dicho que se unirán

"Las Naciones Unidas tienen un enorme potencial, y creo que la combinación de la Junta de Paz con el tipo de personas que tenemos aquí... podría ser algo muy, muy único para el mundo", afirmó Trump, quien durante mucho tiempo ha menospreciado a la ONU y otras instituciones de cooperación multilateral

Entre los miembros de la junta también se encuentran Rubio, los negociadores estadounidenses para Gaza Jared Kushner y Steve Witkoff, y el ex primer ministro británico Tony Blair

ALTO EL FUEGO EN GAZA

El alto el fuego en Gaza, acordado en octubre, ha fracasado durante meses, con Israel y Hamás intercambiando culpas por los repetidos estallidos de violencia en los que han muerto varios soldados israelíes y cientos de palestinos. Ambas partes se acusan mutuamente de nuevas violaciones: Israel afirma que Hamás se ha demorado en devolver el último cadáver de un rehén y Hamás que Israel ha seguido restringiendo la ayuda a Gaza a pesar de la catástrofe humanitaria que se está produciendo

Cada parte rechaza las acusaciones de la otra. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha aceptado una invitación de Trump para formar parte de la Junta, según informó la oficina del dirigente israelí. Las facciones palestinas han respaldado el plan de Trump y han dado su apoyo a un comité palestino de transición destinado a administrar la Franja de Gaza bajo la supervisión de la Junta. Aunque la primera fase de la tregua tropieza, la siguiente deberá abordar cuestiones mucho más difíciles a largo plazo que han obstaculizado las negociaciones anteriores, como el desarme de Hamás, el control de la seguridad en Gaza y la posible retirada israelí

(Información de Steve Holland en Davos; información adicional de Rami Ayyub en Jerusalén y Emma Farge en Ginebra; redacción de Angus McDowall; edición de Mark Heinrich; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Daniela Desantis)