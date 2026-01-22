Trump lanzará la Junta de Paz que algunos temen que rivalice con la ONU

Por Steve Holland

DAVOS, Suiza, 22 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pondrá en marcha el jueves su iniciativa, concebida en un principio para ayudar a poner fin a la guerra de Gaza, pero que ahora considera que tendrá un papel más amplio que Europa y algunos otros temen que rivalice o socave a las Naciones Unidas.

Trump, que presidirá la Junta, ha invitado a decenas de otros líderes mundiales a unirse a ella y considera que la agrupación abordará otros retos mundiales más allá de Gaza, aunque no pretende que sustituya a las Naciones Unidas, según ha dicho.

Algunos aliados tradicionales de Estados Unidos se han mostrado reticentes a unirse a la Junta, que según Trump los miembros permanentes deben ayudar a financiar con un pago de 1.000 millones de dólares cada uno, respondiendo con cautela o declinando la invitación.

Ningún otro miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, las cinco naciones con más poder de decisión sobre el derecho internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial, excepto Estados Unidos, se ha comprometido aún a unirse.

Rusia dijo a última hora del miércoles que estaba estudiando la propuesta después de que Trump dijera que se uniría. Francia se ha negado. Reino Unido dijo el jueves que no se uniría por el momento. China aún no ha dicho si se unirá.

La creación de la Junta fue respaldada por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como parte del plan de paz de Trump para Gaza, y el portavoz de la ONU, Rolando Gómez, dijo el jueves que su participación en la Junta solo se daría en ese contexto.

Sin embargo, unos 35 países se han comprometido a unirse, entre ellos Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Turquía y Bielorrusia.

La ceremonia de firma se celebrará en Davos, Suiza, donde tiene lugar anualmente el Foro Económico Mundial, que reúne a líderes políticos y empresariales de todo el mundo.

ALTO EL FUEGO EN GAZA Los estatutos de la Junta le encomendarán la tarea de promover la paz en todo el mundo, según una copia a la que tuvo acceso Reuters, y Trump ya ha nombrado a otros altos responsables estadounidenses para que se unan a ella, así como al ex primer ministro británico Tony Blair.

El alto el fuego en Gaza, acordado en octubre, ha fracasado durante meses, con Israel y Hamás intercambiando culpas por los repetidos estallidos de violencia en los que han muerto varios soldados israelíes y cientos de palestinos. Ambas partes se acusan mutuamente de nuevas violaciones: Israel afirma que Hamás se ha demorado en devolver el último cadáver de un rehén y Hamás que Israel ha seguido restringiendo la ayuda a Gaza a pesar de la catástrofe humanitaria que se está produciendo.

Cada parte rechaza las acusaciones de la otra.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha aceptado una invitación de Trump para formar parte de la Junta, según informó la oficina del dirigente israelí. Las facciones palestinas han respaldado el plan de Trump y han dado su apoyo a un comité palestino de transición destinado a administrar la Franja de Gaza bajo la supervisión de la Junta.

Trump se ha mostrado característicamente audaz en sus comentarios sobre Gaza, afirmando que el alto el fuego equivale a "la paz en Oriente Próximo".

Aunque la primera fase de la tregua tropieza, la siguiente deberá abordar cuestiones mucho más difíciles a largo plazo que han obstaculizado las negociaciones anteriores, como el desarme de Hamás, el control de la seguridad en Gaza y la posible retirada israelí. El miércoles en Davos, Trump se reunió con el presidente egipcio Abdulfatah al-Sisi, cuyo país desempeñó un papel importante en las conversaciones de mediación para la tregua en Gaza, y hablaron sobre la Junta. (Información de Steve Holland en Davos; información adicional de Rami Ayyub en Jerusalén; redacción de Angus McDowall; edición de Mark Heinrich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)