Trump le dice a Gran Bretaña que no necesita su ayuda para ganar la guerra contra Irán
Por Costas Pitas y Andrew MacAskill
7 mar (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el sábado que Gran Bretaña está "considerando seriamente" enviar dos portaaviones a Oriente Medio, pero añadió que Estados Unidos no los necesita para ganar la guerra con Irán, en el último enfrentamiento entre los aliados militares.
Trump ha criticado repetidamente al primer ministro británico, Keir Starmer, y sugirió esta semana que ayudó a "arruinar" la relación históricamente estrecha entre ambos países después de que Londres bloqueara el uso inicial por parte de Estados Unidos de las bases británicas para atacar Irán.
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que "recordará" la falta de apoyo británico durante el conflicto con Irán.
¨"El Reino Unido, nuestro antiguo gran aliado, quizás el más grande de todos, finalmente está considerando seriamente enviar dos portaaviones a Oriente Medio", dijo Trump.
"No pasa nada, primer ministro Starmer, ya no los necesitamos, pero lo recordaremos. ¡No necesitamos a gente que se una a las guerras cuando ya las hemos ganado!".
La publicación en las redes sociales se produce después de que el Ministerio de Defensa británico anunciara el sábado que estaba preparando el portaaviones Príncipe de Gales para un posible despliegue.
Sin embargo, según un funcionario británico, aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el despliegue del portaaviones en Oriente Medio. (Reportaje de Costas Pitas y Andrew MacAskill; edición de Diane Craft.)