Trump le dijo a la policía que "todo el mundo" sabía lo de Epstein, según un documento del FBI

10 feb (Reuters) - Una entrevista del FBI recientemente revelada suscitó nuevas preguntas sobre la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de que no sabía nada sobre los delitos del criminal sexual condenado Jeffrey Epstein, mientras que el secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, se enfrentó el martes a una avalancha de preguntas de legisladores sobre sus propios vínculos con el financiero. Los acontecimientos del día pusieron de relieve cómo las repercusiones del escándalo Epstein siguen siendo un importante quebradero de cabeza político para Trump, semanas después de que el Departamento de Justicia sacó a la luz millones de archivos relacionados con Epstein para cumplir con una ley apoyada por los dos partidos.

Los archivos también han creado una crisis en el extranjero tras revelar nuevos detalles sobre los vínculos de Epstein con personalidades destacadas de la política, las finanzas, los negocios y el mundo académico.

En julio de 2006, cuando se hicieron públicas las primeras acusaciones de delitos sexuales contra Epstein, el jefe de policía de Palm Beach, en el estado de Florida, recibió una llamada de Trump, según el resumen de una entrevista del FBI con el jefe de policía realizada en 2019 que se encontraba entre los archivos.

El jefe de policía, Michael Reiter, contó que Trump le había dicho: "Menos mal que lo estás deteniendo, todo el mundo sabía que estaba haciendo esto".

Trump le dijo a Reiter que la gente de Nueva York sabía lo de Epstein y le advirtió que Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein, era "malvada", según el documento. Trump también dijo que una vez había estado cerca de Epstein cuando había adolescentes presentes y que "se largó de allí".

Reiter, que se jubiló en 2009, confirmó los detalles de la entrevista del FBI al Miami Herald, que fue el primero en informar de su existencia.

Cuando se le preguntó sobre la conversación, el Departamento de Justicia respondió: "No tenemos constancia de ninguna prueba que corrobore que el presidente se haya puesto en contacto con las fuerzas del orden hace 20 años".

Trump fue amigo de Epstein durante años, pero se pelearon antes de la primera detención de Epstein, ha dicho Trump. El presidente ha repetido en numerosas ocasiones que no tenía conocimiento de los delitos de Epstein.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a periodistas el martes que Trump ha sido "honesto y transparente" sobre el fin de su relación con Epstein.

"Fue una llamada telefónica que pudo haber ocurrido o no en 2006", dijo. "No sé la respuesta a esa pregunta".

LUTNICK INTERROGADO EN EL SENADO

Por otra parte, el martes, Lutnick trató de distanciarse de Epstein mientras testificaba en una audiencia del Senado, alegando que "apenas tenía nada que ver" con él.

Los archivos del Departamento de Justicia incluían correos electrónicos que mostraban que Lutnick parece haber visitado la isla privada de Epstein en el Caribe para almorzar en 2012, siete años después de que, según él, había cortado todos los lazos. Las revelaciones han provocado que tanto republicanos como demócratas le pidan que dimita.

Lutnick dijo a los senadores que solo se habían reunido tres veces en 14 años y que el almuerzo, al que asistió su familia, se dio simplemente porque él se encontraba en un barco cerca de la isla.

"Mi esposa y yo sabemos que no he hecho absolutamente nada malo en ningún aspecto", dijo Lutnick en la audiencia.

Pero los correos electrónicos contradicen las declaraciones previas de Lutnick, quien en 2005 juró no haber vuelto a ver a Epstein nunca más, después de que este, su vecino entonces, le mostrara una camilla de masajes en su casa y le hiciera un comentario de carácter sexual.

El representante republicano Tom Massie dijo el domingo a la CNN que Lutnick debería "facilitarle la vida al presidente, francamente, y dimitir".

Leavitt dijo el martes a los periodistas en la Casa Blanca que Trump "apoya completamente" a Lutnick.

(Reporte de David Lawder, Courtney Rozen, Andrea Shalal y Alexandra Alper; redacción de Joseph Ax; edición en español de Javier López de Lérida)