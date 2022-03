Trump le retira su apoyo a un candidato al Senado por no seguir sus teorías de la conspiración electoral de 2020

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado este mi茅rcoles que retira su apoyo al representante republicano y candidato al Senado por Alabama, Morrison 'Mo' Brooks, en las elecciones de noviembre de este a帽o por no seguir sus teor铆as sobre el fraude electoral que insiste se produjo en las presidenciales de 2020 en las que sali贸 derrotado frente a Joe Biden.

"'Mo' Brooks de Alabama cometi贸 recientemente un horrible error cuando se 'despert贸' y afirm贸, refiri茅ndose a la estafa de las elecciones presidenciales de 2020: 'Deja eso atr谩s, deja eso atr谩s'. Por la presente retiro mi apoyo a 'Mo' Brooks para el Senado", ha justificado el expresidente en un comunicado.

El divorcio entre ambos viene de lejos como qued贸 reflejado en una entrevista la semana pasada al 'Washington Examiner' en la que calificaba a Brooks de "decepcionante", mientras que desde el c铆rculo cercano a Trump, el enfado viene tambi茅n por el poco dinero que est谩 recaudando para la campa帽a.

"No es solo el asunto del fraude electoral lo que ha enfadado a Trump. 'Mo es un holgaz谩n. No est谩 recaudando dinero y para Trump eso es una se帽al de que no est谩 trabajando duro. Como resultado, 'Mo' se ha quedado atr谩s en las encuestas", ha explicado uno de los asesores del expresidente, informa la NBC.

Adem谩s, ha a帽adido, "despidi贸 a su personal de Alabama y contrat贸 a algunos asesores de 'Never Trump' (movimiento de algunos republicanos y conservadores en contra del expresidente) y luego llam贸 a Jeff Sessions uno de los mejores senadores que hemos tenido", en referencia a uno de sus antiguos aliados ca铆do en desgracia.

A pesar de que fue una de las figuras visibles de los intentos de Trump por voltear los resultados de las presidenciales, defendiendo ante la opini贸n p煤blica esas teor铆as de la conspiraci贸n a las que el magnate sigue aferr谩ndose, poco a poco ha ido dejando todo eso atr谩s, lo que le canje贸 en un mitin celebrado en Alabama en agosto los abucheos de os presentes cuando les pidi贸 "pasar p谩gina".

La carrera por ocupar uno de los puestos en el Congreso por Alabama es una de las pocas en todo el pa铆s en las que el respaldo de Trump no ha resultado ser determinante para lograr la victoria en las primarias republicanas en mayo, en las que ahora Katie Britt y Mike Durant pugnar谩n por el apoyo del magnate.

Alabama ha resultado ser uno de los estados m谩s complicados para Trump, que si bien cuenta con altas cuotas de popularidad, ya es la tercera vez que una de sus apuestas para el Senado fracasa. Despu茅s de elegir a Sessi贸n en 2017 para fiscal general, apoy贸 sin 茅xito a Luther Strange como sustituto, ya que perdi贸 en las primarias ante Roy Moore, al que no le sirvi贸 despu茅s el respaldo del expresidente para derrotar al dem贸crata Doug Jones.