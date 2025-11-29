Trump llama al cierre total del espacio aéreo de Venezuela

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el sábado que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de Venezuela debería considerarse “cerrado en su totalidad”, una declaración que generó más preguntas sobre la presión de Estados Unidos sobre el líder venezolano Nicolás Maduro.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre lo que Trump publicó en su plataforma Truth Social, y no se sabe si estaba anunciando una nueva política o simplemente reforzando el mensaje de su campaña contra Maduro, en la que se han producido múltiples ataques en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental contra pequeñas embarcaciones que presuntamente transportaban drogas, así como un aumento en la presencia de las fuerzas navales en la región. Más de 80 personas han muerto en tales ataques desde principios de septiembre.

El presidente republicano dirigió su llamado a establecer un bloqueo aéreo a “Aerolíneas, Pilotos, Narcotraficantes y Traficantes de Personas”, y no contra Maduro. La semana pasada, las aerolíneas internacionales comenzaron a cancelar vuelos a Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) advirtiera a los pilotos que tuvieran precaución al volar alrededor del país debido a la intensificación de la actividad militar.

La jurisdicción de la FAA generalmente se limita a Estados Unidos y sus territorios. La agencia advierte rutinariamente a los pilotos sobre los peligros de volar sobre áreas con conflictos en curso o actividad militar en todo el mundo, como lo hizo a principios de este mes con Venezuela. La agencia trabaja con otros países y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en asuntos internacionales. Hasta el sábado, ninguno de los dos organismos había respondido a las solicitudes de comentarios.

La administración de Trump ha buscado aumentar la presión sobre Maduro. El gobierno de Estados Unidos no lo considera como el líder legítimo de la nación sudamericana, rica en petróleo pero cada vez más empobrecida, y el mandatario venezolano enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Las fuerzas estadounidenses han realizado vuelos con bombarderos cerca de Venezuela, y el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado de Estados Unidos, fue enviado a la zona. El Ford completa el mayor despliegue de poderío militar estadounidense en la región en generaciones. Con su llegada, la “Operación Lanza del Sur” incluye casi una docena de barcos de la Marina y alrededor de 12.000 marineros e infantes de marina.

Ambos partidos han hecho llamados a una mayor supervisión de los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones en la región después de que The Washington Post informara que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, emitió una orden verbal para que todos los miembros de la tripulación fueran abatidos como parte del ataque efectuado el 2 de septiembre contra presuntos narcotraficantes.

El senador republicano de Mississippi, Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, y el principal demócrata del organismo, el senador Jack Reed de Rhode Island, dijeron en un comunicado conjunto emitido el viernes por la noche que el comité “realizará una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias”.

El equipo de Trump ha considerado opciones militares y no militares en Venezuela, incluida la acción encubierta por parte de la CIA.

El presidente ha planteado públicamente la idea de hablar con Maduro. The New York Times informó el viernes que ambos mandatarios habían dialogado. La Casa Blanca se negó a responder preguntas sobre la conversación.

El periodista de The Associated Press Josh Funk en Omaha, Nebraska, contribuyó a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.