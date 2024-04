Trump llama "animales" a migrantes e intensifica el foco en la inmigración ilegal

Por Tim Reid, Nathan Layne y Gram Slattery

2 abr (Reuters) -

Donald Trump llamó "animales" y "no humanos" a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos en un discurso pronunciado el martes en Michigan, recurriendo a una retórica despectiva que ha empleado una y otra vez durante la campaña electoral.

El candidato presidencial republicano, flanqueado por varios agentes de las fuerzas del orden, enumeró varios casos criminales que implicaban a sospechosos que estaban en el país ilegalmente, usando términos a menudo gráficos, y advirtió que la violencia y el caos consumirían Estados Unidos si no ganaba las elecciones del 5 de noviembre.

Al hablar de Laken Riley -una estudiante de enfermería de 22 años de Georgia presuntamente asesinada por un inmigrante venezolano que estaba en el país de forma ilegal- Trump dijo que algunos inmigrantes eran infrahumanos.

"Los demócratas dicen: 'Por favor, no les llamen animales, son humanos'. Yo dije: 'No, no son humanos, no son humanos, son animales'", dijo Trump, quien presidente de Estados Unidos entre 2017 y 2021.

Durante sus discursos, Trump suele afirmar que los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera con México han escapado de prisiones y manicomios de sus países de origen y están alimentando la criminalidad en Estados Unidos.

Aunque los datos disponibles sobre la situación migratoria de los delincuentes son escasos, los investigadores afirman que las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos no cometen delitos violentos en mayor proporción que los ciudadanos nacidos en el país.

Biden culpa a Trump de alentar a los republicanos a no aprobar este año en el Congreso leyes que habrían reforzado la seguridad en la frontera sur e introducido nuevas medidas destinadas a reducir la inmigración ilegal.

"Donald Trump está participando en una retórica extrema que promueve la división, el odio y la violencia en nuestro país", dijo Michael Tyler, director de comunicaciones de la campaña de Biden, a los periodistas el martes antes del discurso de Trump.

Trump pronunció su discurso, titulado "El baño de sangre fronterizo de Biden" en la ciudad de Grand Rapids, Michigan, que junto con Wisconsin son dos estados indecisos que podrían determinar si Biden o Trump ocupan la Casa Blanca el próximo año.

Alrededor del 38% de los republicanos citaron la inmigración como el principal problema del país en una encuesta de Reuters/Ipsos publicada a finales de febrero, al igual que uno de cada cinco independientes. (Reporte de Tim Reid y Nathan Layne, información adicional de Nandita Bose; edición en español de Sofía Díaz Pineda)