Trump llega a Alaska para cumbre con Putin, dice que quiere un alto el fuego "hoy"

Por Steve Holland, Andrew Osborn y Darya Korsunskaya

ANCHORAGE, EEUU, 15 ago (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Alaska el viernes para una cumbre con el mandatario ruso, Vladimir Putin, y expresó que desea un alto el fuego de la guerra en Ucrania "hoy".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien no fue invitado a la cita, y sus aliados europeos temen que Trump traicione a Kiev congelando el conflicto y reconociendo, aunque solo sea de manera informal, el control ruso sobre una quinta parte de Ucrania.

Trump trató de disipar esas preocupaciones al embarcar en el Air Force One, diciendo que dejará que Ucrania decida sobre cualquier posible intercambio territorial. "No estoy aquí para negociar por Ucrania, estoy aquí para sentarlos a la mesa", afirmó.

Al preguntársele qué haría que la reunión fuera un éxito, dijo a periodistas: "Quiero un alto el fuego rápidamente... No me conformaré si no es hoy (...) Quiero que cesen las matanzas".

Se espera que Trump reciba a Putin a la llegada del líder ruso. Posteriormente, los dos presidentes se reunirán en una base de la Fuerza Aérea en la ciudad más grande de Alaska alrededor de las 11:00 hora local (1900 GMT) para su primera conversación cara a cara desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

En su reunión con Putin, Trump estará acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y su enviado especial a Rusia, Steve Witkoff, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En la siguiente reunión bilateral, más amplia, también participarán el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y la jefa de gabinete, Susie Wiles, añadió Leavitt.

Trump espera que una tregua en la guerra de tres años y medio, la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, traiga paz a la región y refuerce su imagen como pacificador global, que merecería el Premio Nobel de la Paz.

Para Putin, la cumbre es ya una gran victoria, pues puede usarla para decir que los años de intentos occidentales de aislar a Rusia fracasaron y Moscú ha recuperado el lugar que le corresponde en la primera mesa de la diplomacia internacional.

El enviado especial ruso, Kirill Dmitriev, describió el ambiente previo a la cumbre como "combativo" y afirmó que ambos líderes abordarían no solo Ucrania, sino todo el espectro de las relaciones bilaterales, según la agencia de noticias rusa RIA.

Trump, que una vez dijo que pondría fin a la guerra de Rusia en Ucrania en 24 horas, admitió el jueves que resultó ser una tarea más difícil de lo esperado.

Si la reunión va bien, organizará con rapidez una posterior cumbre trilateral con Zelenski que sería incluso más importante que su cita con Putin, agregó.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que una cumbre tripartita sería posible si las conversaciones de Alaska daban frutos, informó la agencia de noticias Interfax.

Peskov agregó que las conversaciones del viernes podrían durar de seis a siete horas y que los asesores participarían en lo que se esperaba fueran reuniones individuales.

Zelenski afirmó que la cumbre debería allanar el camino para una "paz justa" y unas conversaciones a tres bandas que lo incluyeran, pero añadió que Rusia seguía librando la guerra el viernes.

Un misil balístico ruso impactó previamente en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, causando la muerte de una persona y heridas a otra.

"Es hora de poner fin a la guerra, y Rusia debe dar los pasos necesarios. Contamos con Estados Unidos", escribió Zelenski en la aplicación de mensajería Telegram.

TIPO INTELIGENTE

El Kremlin dijo que Putin sería recibido por Trump en su avión en Alaska.

Sobre Putin, Trump dijo el viernes que "es un tipo inteligente, lleva mucho tiempo en esto pero yo también (...) nos llevamos bien, hay un buen nivel de respeto por ambas partes". También celebró la decisión del líder ruso de llevar consigo a Alaska a muchos hombres de negocios.

"Pero no harán negocios hasta que solucionemos la guerra", dijo, repitiendo una amenaza de consecuencias "económicamente graves" para Rusia si la cumbre va mal.

Una fuente conocedora de la táctica del Kremlin dijo que hay indicios de que Moscú podría estar dispuesto a llegar a un compromiso sobre Ucrania, dado que Putin comprende la vulnerabilidad económica de Rusia y los costos de continuar la guerra.

Reuters ha informado con anterioridad de que Putin podría estar dispuesto a congelar el conflicto en las líneas del frente, siempre que haya un compromiso jurídicamente vinculante de no ampliar la OTAN hacia el este y de levantar algunas sanciones occidentales.

La OTAN ha afirmado que el futuro de Ucrania está en la alianza.

Rusia, cuya economía de guerra está mostrando señales de tensión, es vulnerable a nuevas sanciones de Estados Unidos, y Trump ha amenazado con aranceles a los compradores de crudo ruso, sobre todo China e India.

"Para Putin, los problemas económicos son secundarios respecto de los objetivos, pero entiende nuestra vulnerabilidad y nuestros costos", dijo la fuente rusa.

El día antes de la cumbre, Putin ofreció la posibilidad de otra cuestión que sabe que Trump quiere: un nuevo acuerdo de control de armas nucleares que sustituya al que expira en febrero.

La fuente conocedora del pensamiento del Kremlin dijo que las dos partes parecen haber encontrado un terreno común.

"Aparentemente, se acordarán algunos términos (...) porque no se puede rechazar a Trump, y no estamos en posición de rechazarlos (debido a la presión de las sanciones)", dijo la fuente, que pidió permanecer en el anonimato debido a lo delicado del asunto. (Reporte de Andrew Osborn y Darya Korsunskaya en Moscú; Escrito por Guy Faulconbridge, Gareth Jones, y James Oliphant; editado en español por Patrycja Dobrowolska, Carlos Serrano y Manuel Farías)