Trump llega a Israel para promover un alto el fuego que cree podría impulsar la paz en Oriente Medio

TEL AVIV, Israel (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó el lunes en Israel para promover el alto el fuego mediado por Estados Unidos, mientras Hamás comienza a liberar a rehenes israelíes después de dos años de guerra.

El Air Force One aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ben-Gurion a las 9:42 de la mañana después de sobrevolar la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, donde se habían congregado decenas de miles de personas, en su camino para aterrizar.

El sobrevuelo se produjo justo después de que los primeros siete rehenes llegaran a Israel desde Gaza.

Más de 1900 prisioneros palestinos también serán liberados.

Trump declaró que el acuerdo había terminado efectivamente la guerra y abierto la puerta para construir una paz duradera en Oriente Medio.

El momento sigue siendo frágil, con Israel y Hamás aún en las primeras etapas de implementación de la primera fase del plan, que incluía la liberación de rehenes israelíes que han estado retenidos desde el ataque del 7 de octubre de 2023 por militantes liderados por Hamás.

Con familias llenas de alegría por las inminentes reuniones y palestinos ansiosos por un aumento de la asistencia humanitaria, Trump cree que hay una ventana estrecha para remodelar la región y restablecer las relaciones tradicionalmente tensas entre Israel y sus vecinos árabes.

"La guerra ha terminado, ¿de acuerdo?", dijo Trump a los periodistas que viajaban con él a bordo del Air Force One.

"Creo que la gente está cansada de esto", expresó, enfatizando que creía que el alto el fuego se mantendría por esa razón.

El presidente republicano dijo que la posibilidad de paz fue habilitada por el apoyo de su gobierno a la campaña israelí contra aliados de Irán como Hamás en Gaza y Hezbollah en Líbano.

La Casa Blanca dijo que los progresos también continúan porque los estados árabes y musulmanes están demostrando un nuevo interés en resolver el conflicto israelí-palestino más amplio y, en algunos casos, profundizando las relaciones con Estados Unidos.

En febrero, Trump había predicho que Gaza podría ser remodelada en lo que llamó "la Riviera de Oriente Medio", pero el domingo a bordo del Air Force One, fue más moderado.

"No sé lo de la Riviera durante un tiempo", dijo Trump. "Está destrozada. Esto es como un sitio de demolición", pero dijo que esperaba algún día visitar el territorio.

“Me gustaría poner mis pies en él, al menos”, comentó.

La primera fase del acuerdo de alto el fuego exige la liberación de los últimos 48 rehenes retenidos por Hamás; la liberación de cientos de prisioneros palestinos retenidos por Israel; un aumento de la ayuda humanitaria a Gaza; y una retirada parcial de las fuerzas israelíes de las principales ciudades de Gaza.

Trump visitará primero Israel para reunirse con las familias de los rehenes y dirigirse al Knéset, el parlamento israelí, un honor que se extendió por última vez al presidente George W. Bush en 2008.

El presidente luego se detiene en Egipto, donde él y el presidente egipcio, Abdul Fatá el Sisi, liderarán una cumbre en Sharm el Sheij con líderes de más de 20 países sobre la paz en Gaza y el Oriente Medio en general.

Tanto Israel como Egipto anunciaron que Trump recibiría los más altos honores civiles de sus países.

La tregua sigue siendo tenue y no está claro si las partes han llegado a algún acuerdo sobre la gobernanza de Gaza después de la guerra, la reconstrucción del territorio y la demanda de Israel de que Hamás se desarme. Las negociaciones sobre esos temas podrían romperse, e Israel ha insinuado que podría reanudar las operaciones militares si no se cumplen sus demandas.

Gran parte de Gaza ha sido reducida a escombros y los aproximadamente dos millones de residentes del territorio continúan luchando en condiciones desesperadas. Bajo el acuerdo, Israel acordó reabrir cinco cruces fronterizos, lo que ayudará a facilitar el flujo de alimentos y otros suministros a Gaza, partes de las cuales están experimentando hambruna.

Aproximadamente 200 tropas estadounidenses ayudarán a apoyar y monitorear el acuerdo de alto el fuego como parte de un equipo que incluye naciones socias, organizaciones no gubernamentales y actores del sector privado.

Megerian informó desde Washington. El periodista de Associated Press Will Weissert contribuyó a este despacho desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.