Trump llega a Malasia, primera escala de gira a Asia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó el domingo a Malasia donde se encontrará con gobernantes del sudeste asiático, antes de reunirse con su homólogo chino Xi Jinping.

El gobernante estadounidense estará presente en la firma de un acuerdo de paz entre Camboya y Tailandia, suscribirá un pacto comercial con Malasia y posiblemente se encuentre con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la visita de un día a Kuala Lumpur.

Trump viajará también a Corea del Sur para participar en la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

Antes de partir de Washington, Trump dijo estar abierto a un encuentro con el líder norcoreano Kim Jong un.

La parte más esperada de la gira será su encuentro con el presidente Xi, con quien espera firmar un acuerdo bilateral para poner fin a la guerra comercial entre las dos potencias.

