Por Andrew Chung y John Kruzel

WASHINGTON, 8 feb (Reuters) - Los abogados de Donald Trump llevan este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos su lucha por evitar que sea removido de las papeletas de las primarias presidenciales estatales por su participación en el ataque al Capitolio en 2021, en un caso con importantes implicaciones para las elecciones de noviembre.

Los nueve magistrados, tres de los cuales fueron nombrados por Trump, escucharán los argumentos de su apelación contra la decisión de un tribunal inferior de descalificar al expresidente de la papeleta de las primarias republicanas de Colorado en virtud de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos tras considerar que participó en una insurrección.

La sección 3 de la Enmienda 14 prohíbe ocupar cargos públicos a cualquier "funcionario de los Estados Unidos" que haya prestado juramento "de apoyar la Constitución de los Estados Unidos" y luego "haya participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o prestado ayuda o consuelo a sus enemigos".

No se espera que Trump esté presente en los alegatos programados para las 1500 GMT. En su lugar, planea comenzar el día en su casa de Florida y viajar a Nevada, según una fuente familiarizada con sus planes. Nevada celebra el jueves por la noche un caucus de nominación que se espera que Trump gane con holgura en su camino hacia la nominación de su partido para desafiar al presidente demócrata Joe Biden el 5 de noviembre.

El caso requiere que la Corte Suprema desempeñe un papel central en una contienda presidencial diferente a cualquier otra desde su histórica decisión Bush contra Gore, que dio al republicano George W. Bush la presidencia sobre el demócrata Al Gore en 2000.

Los jueces también podrían enfrentarse pronto a otro caso relacionado con Trump. El republicano tiene de plazo hasta el lunes para pedir a la Corte Suprema que intervenga después de que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos rechazó su petición de inmunidad en uno de los dos casos en los que se enfrenta a cargos penales relacionados con sus esfuerzos por anular su derrota electoral de 2020 frente a Biden.

El fallo del 19 de diciembre del máximo tribunal de Colorado se produjo en medio de una campaña más amplia -y en su mayoría infructuosa- de los opositores a Trump por descalificarlo en más de dos docenas de otros estados por sus acciones relacionadas con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Maine también le ha excluido de su papeleta electoral, una decisión en suspenso a la espera del fallo de la Corte Suprema en el caso de Colorado.

Los jueces podrían pronunciarse rápidamente. Las primarias republicanas de Colorado están previstas para el 5 de marzo. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, es la única rival que le queda a Trump para la nominación.

El caso de Colorado plantea cuestiones trascendentales para la Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora de 6-3. Los abogados de Trump han argumentado que no está sujeto al lenguaje de descalificación porque un presidente no es un "funcionario de los Estados Unidos", que la disposición no puede ser aplicada por los tribunales en ausencia de legislación del Congreso, y que no participó en una insurrección.

Los partidarios de Trump atacaron a la policía y abarrotaron el Capitolio en un intento de impedir que el Congreso certificara la victoria de Biden. Previamente, Trump había dado un incendiario discurso, diciéndole a sus partidarios que fueran al Capitolio y "lucharan como demonios". Después, durante horas, rechazó las peticiones de que instara a la turba a detenerse.

Los demandantes que interpusieron la demanda que busca inhabilitar a Trump -cuatro votantes republicanos y dos no afiliados- han dicho que un presidente es claramente un "funcionario de los Estados Unidos" porque "no tendría sentido leer la Sección 3 como una inhabilitación de todos los insurrectos que rompen el juramento, excepto el que ocupa el cargo más alto del país".

Los jueces podrían resolver el caso sin decidir explícitamente si Trump participó en una insurrección. El caso también difiere marcadamente de las causas penales contra él. El eventual fallo en el caso de Colorado, incluso si es favorable a Trump, puede no indicar cómo los jueces se pronunciarán sobre su solicitud de inmunidad judicial como expresidente. (Reporte de Andrew Chung y John Kruzel; Editado en Español por Ricardo Figueroa)