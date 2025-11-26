Trump logra el sobreseimiento del caso por injerencia en las elecciones de 2020 en Georgia

WASHINGTON, 26 nov (Reuters) - Un juez acordó el miércoles desestimar los cargos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus aliados por supuestamente intentar anular la derrota del republicano en las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, según documentos judiciales.

El fiscal Peter Skandalakis había pedido la desestimación de los 39 cargos, incluido el de asociación ilícita, contra Trump y un grupo de colaboradores, diciendo que procesar el caso sería "improductivo".

"Reconozco que, dadas las profundas divisiones políticas en nuestro país, esta decisión no será universalmente popular", escribió Skandalakis, quien a principios de este mes reemplazó a la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, después de que fue descalificada el año pasado.

Steve Sadow, abogado de Trump, elogió la desestimación, diciendo que el caso nunca debería haberse presentado.

El caso fue uno de los cuatro procesos penales a los que se enfrentó Trump en los años desde que perdió su candidatura a la reelección presidencial en 2020 frente al demócrata Joe Biden. Solo uno -un caso de Nueva York sobre un pago de dinero por silencio a una estrella porno durante su campaña de 2016- llegó a juicio, en el que fue declarado culpable. (Reporte de Bhargav Acharya y Jasper Ward; edición en español de Javier López de Lérida)