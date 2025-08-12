Trump: los aranceles no han causado inflación

“Creo que David Solomon debería buscarse un nuevo economista, o quizás debería centrarse en ser DJ y no preocuparse por dirigir una gran institución financiera”, dijo Trump refiriéndose a la afición de Solomon por ser DJ.

“Los aranceles no han causado inflación ni ningún otro problema para el país, más allá de enviar una enorme cantidad de dinero al Tesoro. Los consumidores no están pagando los aranceles”, subrayó el mandatario en su red Social Truth.

Al mismo tiempo, Trump atacó a Goldman Sachs y a su director ejecutivo, David Solomon. “Hace tiempo hicieron una predicción errónea tanto sobre el impacto en el mercado como sobre los propios aranceles. Se equivocaron, como se equivocan en tantas otras cosas”.

“Creo que David Solomon debería buscarse un nuevo economista, o quizás debería centrarse en ser DJ y no preocuparse por dirigir una gran institución financiera”, dijo Trump refiriéndose a la afición de Solomon por ser DJ. (ANSA).