Trump mantiene una reunión sobre política en Gaza con Blair y Kushner, según funcionario Casa Blanca

Por Steve Holland

WASHINGTON, 27 ago (Reuters) - El presidente Donald Trump estaba presidiendo una reunión política sobre la guerra de Gaza el miércoles con la participación del ex primer ministro británico Tony Blair y el ex enviado de Trump a Oriente Medio Jared Kushner, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca.

Trump, altos funcionarios de la Casa Blanca, Blair y Kushner estaban discutiendo todos los aspectos de la cuestión de Gaza, incluida la escalada de las entregas de ayuda alimentaria, la crisis de los rehenes, los planes de posguerra y más, dijo el funcionario a Reuters.

El funcionario describió la sesión como "simplemente una reunión de política" como las que celebra con frecuencia Trump y su equipo.

Kushner, que está casado con la hija de Trump, Ivanka, fue un asesor clave de la Casa Blanca en el primer mandato de Trump en asuntos de Oriente Medio. Blair, que fue primer ministro durante la guerra de Irak de 2003, también se ha mostrado activo en cuestiones de Oriente Próximo.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, adelantó la reunión en una aparición en el programa "Special Reporting with Bret Baier" de Fox News el martes.

"Es un plan muy completo el que estamos elaborando al día siguiente (en Gaza) y mucha gente va a ver lo sólido que es y lo bien intencionado que es y refleja los motivos humanitarios del presidente Trump aquí", dijo Witkoff.

Trump había prometido un rápido fin de la guerra en Gaza durante la campaña presidencial del año pasado, pero la resolución ha sido esquiva siete meses después de su segundo mandato.

El mandato de Trump comenzó con un alto el fuego que duró dos meses, hasta que los ataques israelíes mataron a unos 400 palestinos el 18 de marzo. Más recientemente, las imágenes de palestinos hambrientos en Gaza, incluidos niños, han conmocionado al mundo y alimentado las críticas a Israel por el deterioro de las condiciones.

"El presidente Trump ha sido claro en que quiere que la guerra termine, y quiere paz y prosperidad para todos en la región. La Casa Blanca no tiene nada adicional que compartir sobre la reunión en este momento", dijo un segundo funcionario de la Casa Blanca.

(Reporte de Steve Holland; edición de Cynthia Osterman. Editado en español por Natalia Ramos)