Trump, más aranceles a críticas empresas tecnológicas de EEUU

“Como presidente de Estados Unidos, me opondré a los países que ataquen a nuestras increíbles empresas tecnológicas estadounidenses. Los impuestos digitales, la legislación sobre servicios digitales y las regulaciones del mercado digital están diseñados para perjudicar o discriminar a la tecnología estadounidense”, escribió Trump en sus redes sociales.

“Además, sorprendentemente, otorgan una exención total a las empresas tecnológicas más grandes de China. ­¡Esto debe parar, y debe parar YA! Con esta VERDAD, advierto a todos los países que imponen impuestos, leyes, normas o regulaciones digitales que, a menos que se eliminen estas acciones discriminatorias, yo, como presidente de Estados Unidos, impondré aranceles adicionales sustanciales a las exportaciones de ese país a Estados Unidos e implementaré restricciones a la exportación de nuestra tecnología y chips altamente protegidos”, advierte.

“Estados Unidos y las empresas tecnológicas estadounidenses ya no son la ‘alcancía’ ni el ‘felpudo’ del mundo. ­¡Muestren respeto por Estados Unidos y nuestras increíbles empresas tecnológicas o asuman las consecuencias! Gracias por su atención a este asunto”, concluye.

Poco antes del mensaje de Trump, una portavoz de la Comisión Europea había afirmado que “es derecho soberano de la UE y sus Estados miembros regular las actividades económicas en su territorio”, entre otras cosas con la Ley de Servicios Digitales que afecta a las grandes tecnológicas.

“Esta es también la razón por la que esto no forma parte de los recientes acuerdos con Estados Unidos” sobre aranceles, subrayó la portavoz Paula Pinho.

“La Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales no tienen en cuenta el color de la empresa, su jurisdicción ni su propietario”, sostuvo otra vocera de la Comisión. (ANSA).