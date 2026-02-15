Trump, más de 5 mil millones de dólares para Gaza de la Junta de Paz

Trump (foto) también anunció "miles de efectivos para la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía de Gaza con el fin de mantener la seguridad y la paz de la población de Gaza".

Lo escribió en la red social Truth en vísperas de la primera reunión de la Junta de Paz, que "demostrará ser el organismo internacional más influyente de la historia".

"La Junta de la Paz —observó Trump— tiene un potencial ilimitado. En octubre pasado, presenté un Plan para el Fin Definitivo del Conflicto en Gaza, y nuestra Visión fue adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

"Poco después, facilitamos la ayuda humanitaria a un ritmo récord y logramos la liberación de todos los rehenes, vivos y muertos. El mes pasado, una veintena de sus distinguidos Miembros Fundadores me acompañaron en Davos, Suiza, para celebrar su establecimiento oficial y presentar una visión audaz para los civiles de Gaza y, en última instancia, mucho más allá de Gaza: Paz mundial!", completó (ANSA).