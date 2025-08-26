Trump Media se asocia con Crypto.com para crear una nueva sociedad criptofinanciera

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

Trump Media & Technology Group y Crypto.com han firmado un acuerdo con la sociedad de adquisición de capital flexible Yorkville Acquisition para crear una empresa criptofinanciera centrada en la compra y tenencia de ‘tokens’ CRO, la criptomoneda nativa del ecosistema Cronos. Crypto.com transferirá 684,4 millones de CRO por valor de unos US$105 millones (90,2 millones de euros) a Trump Media a cambio de 2,8 millones de sus acciones y US$50 millones (43 millones de euros) en efectivo, según se desprende del documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Los títulos en poder de Trump Media, Crypto.com y Yorkville estarán sujetos a un periodo de bloqueo inicial obligatorio de un año tras el cierre de la operación. La nueva firma se llamará Trump Media Group CRO Strategy.

Según Bloomberg, la compañía se financiará mediante 6300 millones de CRO, US$200 millones (171,9 millones de euros) en efectivo, US$220 millones (189,1 millones de euros) en ‘warrants’ y una línea de crédito de US$5000 millones (4297 millones de euros) con una filial de Yorkville Acquisition Sponsor, la sociedad de respaldo de Yorkville Acquisition.